Berzerk Recharged: disponibile su PC e console la rivisitazione del classico anni ’80

Atari ha annunciato il lancio della sua ultima rivisitazione di un classico del gaming, Berzerk Recharged. Disponibile da oggi 9 novembre su Windows PC, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, sfida i fan dei titoli arcade a farsi strada attraverso labirinti mortali, pieni di ondate di robot minacciosi e rumorosi, armati di blaster pronti a far fuoco sugli esseri umani, il tutto evitando l’incarnazione del male: il terrore sorridente e rimbalzante, E V I L O T T O.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Qui sotto invece alcuni screenshot.

Queste la modalità di gioco:

Modalità arcade

Cerca di sopravvivere avanzando attraverso un labirinto infinito di stanze casuali, che diventano via via più difficoltose man mano che procedi. Saprai quando avrai raggiunto uno dei cinque livelli di difficoltà crescente nel momento in cui i robot cambieranno colore.

Modalità sfida

Supera 20 labirinti realizzati ad arte per offrire sfide di gioco esclusive.

Potenziamenti:

raccogli i modificatori di arma, quali sparo diffuso, colpo grosso o cannone a rotaia. Sono disponibili anche modificatori del giocatore per farti correre più veloce e proteggerti con uno scudo e mine posizionabili da usare contro i tuoi nemici spietati e implacabili!

Modalità cooperativa locale:

porta con te un amico per raggiungere punteggi ancora più elevati nella modalità arcade o perseverare nelle sfide più difficili

Classifiche:

competi nelle classifiche globali nelle modalità arcade e sfida

Qui sotto il trailer di lancio di Berzerk Recharged.