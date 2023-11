Mass Effect: per Jeff Grubb il prossimo capitolo potrebbe non arrivare prima del 2029

Martedì scorso BioWare ha celebrato l’annuale N7 Day pubblicando un teaser per il prossimo gioco di Mass Effect.

Tuttavia, durante lo show Game Mess Morning di Giant Bomb di ieri mercoledì 8 novembre, Jeff Grubb e Tamoor Hussain hanno entrambi detto che, secondo le loro fonti, l’uscita del gioco è ancora molto lontano.

“Volete una notizia originale?” Ha detto Grubb. “Questo gioco non è affatto vicino all’uscita”.

“Mi è stato detto che quando hanno rivelato Dragon Age: Dreadwolf nel 2018, questo è simile in termini di tempistica. È stato annunciato nel 2018 e non avremo quel gioco fino all’anno prossimo.

“Quindi, facendo i conti, si parla del 2029 per Mass Effect 5”.

Hussain ha risposto: “Ho sentito anch’io alcune cose, e questo gioco è così lontano. È così lontano in un’altra galassia in questo momento”.

Grubb ha poi affermato che le sue fonti gli hanno detto che il teaser dell’N7 Day è stato creato principalmente per rassicurare i fan che il gioco era in lavorazione, piuttosto che per indicare che sarebbe arrivato presto.

“Quando ho chiesto, mi hanno detto: “Ehi, è solo perché devono fare qualcosa per l’N7 Day?”. Sì. Per questa cosa. Per questa cosa, è tutto qui”

L’attenzione di BioWare è ancora concentrata su Dragon Age: Dreadwolf, che non ha ancora una data di uscita.

Grubb ha riferito in agosto che l’uscita del gioco “continua a essere rimandata” internamente, dopo aver discusso con fonti non citate i retroscena di BioWare in seguito alla notizia che il team stava effettuando una nuova serie di licenziamenti. All’inizio della settimana di agosto, il direttore generale di BioWare, Gary McKay, aveva dichiarato che la società stava tagliando circa 50 ruoli come parte di un “cambiamento verso uno studio più agile e più concentrato”.