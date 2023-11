Braid Anniversary Edition: annunciata la data de

Se ne parlava già anni qualche anno fa con un uscita per il 2021, ma ora è stata confermata la data della Braid Anniversary Edition, versione migliorata di uno dei puzzle platform di maggior successo. Sul suo canale YouTube, lo sviluppatore e creatore del gioco, Jonathan Blow, ha infatti svelato con un nuovo trailer che il gioco sarà disponibile dal 30 aprile 2024, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e anche via mobile (Android e iOS) per gli abbonati a Netflix.

Queta remaster sarà curato direttamente da Thekla Inc, lo studio fondato dal creatore da Blow, e arriverà a 15 anni dall’uscita originale del gioco.

Sarà caratterizzata da una “grafica ridipinta a mano” dall’artista originale del gioco, oltre che da animazioni migliorate con fotogrammi aggiuntivi per un movimento più fluido (anche se i giocatori potranno passare dalla vecchia alla nuova versione “al volo”).

Il gioco avrà anche un audio migliorato, con nuovi mix e varianti della colonna sonora di Martin Stig Andersen (Control, Inside).

Inoltre, prevista una “traccia di commento estesa e dettagliata” che conterrà oltre 15 ore di commenti del creatore del gioco Jonathan Blow e di altri nove collaboratori.

Piuttosto che una semplice traccia audio, il commento sarà apparentemente interattivo e indicherà le cose sullo schermo, come mostrato nel trailer della Braid Anniversary Edition, che potete vedere qui sotto.