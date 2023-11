Genshin Impact presenta la colonna sonora del video “La vaguelette”, interpretata dall’attrice Cécilia Cara

La versione 4.2 di Genshin Impact, intitolata “La Maschera della Colpa”, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. L’aggiornamento introduce l’ultima parte dell’Archon Quest di Fontaine, con la Nazione dell’Acqua ormai destinata a scomparire. L’aggiornamento include anche due nuovi personaggi giocabili: Charlotte, la giornalista dell’Uccello a Vapore, e l’Archon Hydro Furina. Ricordiamo che Hoyoverse ha annunciato i nuovi personaggi giocabili della versione 4.3. Hoyoverse presenta nella story quest dedicata a Furina, della versione 4.2 del gioco, un canto emotivo e potente dell’attrice e cantante di musical francese di fama mondiale Cécilia Cara. Potete vedere qui la storia e trovate qui la colonna sonora.

La canzone “La vaguelette” è una OST della storia che ha debuttato in un filmato della versione 4.2 di Genshin Impact “Masquerade of the Guilty” appena lanciato l’8 novembre. Il filmato fa parte della Story Quest del nuovo personaggio giocabile e del ruolo importante Furina che è conosciuto come la Dea della Giustizia e Archon di Fontaine nelle storie precedenti. Ricordiamo che Fontaine, la nazione immaginaria da cui proviene Furina, in realtà trae ispirazione da elementi francesi, europei e vari altri. La nazione è diventata giocabile per la prima volta in Genshin Impact quest’estate, con la versione 4.0. Nella trama, Furina aiuta nella realizzazione e partecipa allo spettacolo teatrale “La piccola Oceanide” e la sua parte cantata è interpretata da Cécilia Cara. I testi sono in francese e la canzone è composta da Dimeng Yuan presso HOYO-MiX e prodotta da HOYO-MiX. Cécilia Cara è un’attrice e cantante di musical francese nota per aver interpretato il ruolo di Giulietta nel musical francese “Romeo e Giulietta”.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.