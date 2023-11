Hogwarts Legacy: pubblicato il nuovo trailer ufficiale “Magic Awaits”

Sebbene Hogwarts Legacy sia uscito ormai da diversi mesi, coloro che intendono giocare al gioco di ruolo d’azione open world su Nintendo Switch hanno dovuto aspettare il gioco più a lungo rispetto a quelli su altre piattaforme, anche se l’attesa sta volgendo al termine. Con il lancio del gioco per Switch la prossima settimana, Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer su Twitter.

Questa è, ovviamente, la prima volta che vediamo filmati di gameplay per il porting di Hogwarts Legacy su Switch, anche se abbiamo ottenuto alcuni screenshot non molto tempo fa e, in base a ciò che viene mostrato nel trailer, sembra sorprendentemente decente. C’è ovviamente un chiaro passo indietro rispetto alle versioni current-gen e PC del gioco per quanto riguarda la qualità visiva e il livello di dettaglio, ma sembra comunque abbastanza buono, considerando che funziona nativamente sull’hardware significativamente più debole di Switch. Potete vedere il trailer qui sotto. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina Nintendo:

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world, ambientato nel magico universo dei libri di Harry Potter. Ora puoi assumere il controllo della narrazione ed essere il protagonista della tua storia personale nel mondo magico. Vivi a Hogwarts nel 1800. Forgia alleanze, combatti i Maghi Oscuri e determina il fato del mondo magico. L’eredità che lascerai è solo tua da plasmare. Scrivi la tua storia.

ESPLORA UN MONDO ESTESO

Il mondo magico ti attende. Esplora liberamente Hogwarts, Hogsmeade, la Foresta Proibita e il Mondo Esterno circostante.

DIVENTA IL MAGO O LA STREGA CHE HAI SEMPRE DESIDERATO

Impara incantesimi, distilla pozioni, coltiva piante e prenditi cura di animali magici mentre intraprendi un’incredibile avventura. Scegli la tua Casa, stringi amicizie e padroneggia le tue abilità per diventare il mago o la strega che hai sempre desiderato.

Hogwarts Legacy è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. La versione per Nintendo Switch arriva il 14 novembre.