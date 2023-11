NBA 2K24 presenta il primo rating update del gioco

2K ha presentato oggi il primo aggiornamento delle valutazioni dei giocatori di NBA 2K24 dopo le prime settimane della stagione NBA, con forti miglioramenti per Joel Embiid, Stephen Curry, e Luka Doncic. L’elenco completo degli aggiornamenti delle valutazioni dei giocatori di NBA 2K24 è disponibile qui. Di seguito riportiamo una panoramica delle ultime valutazioni:

Joel Embiid, stella dei Philadelphia 76ers: 97 OVR (+1), dopo la sua stagione da MVP dello scorso anno, ha iniziato a fare faville con una media di 32,5 punti, 11 rimbalzi e 6,2 assist a partita.

dello scorso anno, ha iniziato a fare faville con una media di 32,5 punti, 11 rimbalzi e 6,2 assist a partita. Il playmaker dei Golden State Warriors Stephen Curry: 97 OVR (+1) ha guidato i Warriors a un record stellare di 6-2 all’inizio della stagione 2023-24 e ha fatto a pezzi i difensori con 30,9 punti e il 47,5% di tiri da 3 punti.

a un record stellare di 6-2 all’inizio della stagione 2023-24 e ha fatto a pezzi i difensori con 30,9 punti e il 47,5% di tiri da 3 punti. La guardia dei Dallas Mavericks Luka Doncic: 96 OVR (+1).

La guardia dei Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell: 93 OVR (+1).

Il centro dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama: 86 OVR (+2).

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Schiera la tua squadra per vivere il passato, il presente e il futuro della cultura del basket con NBA 2K24. Goditi il massimo dell’azione e del realismo oltre alle illimitate opzioni personalizzabili della modalità Il mio GIOCATORE in La mia CARRIERA. Arricchisci la tua collezione con una straordinaria selezione di leggende e crea la formazione dei tuoi sogni in MyTEAM. Scopri una dinamica di gioco più reattiva e grafiche più rifinite giocando con le tue squadre NBA e WNBA preferite in GIOCA ORA. Scatena la Mentalità del Mamba che è in te ricreando le prestazioni più dominanti e memorabili di Kobe durante la sua ascesa da stella nascente a superstar globale. Rivivi i trionfi agli albori della sua carriera da giovane fenomeno e scala la vetta verso l’Olimpo del basket, passando da marcatore di livello assoluto a uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.