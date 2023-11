Persona 5 Strikers supera i 2 milioni di copie vendute

Le vendite totali del gioco di ruolo d’azione Persona 5 Strikers, sviluppato da Omega Force, hanno superato i due milioni di unità in tutto il mondo, ha annunciato ATLUS. Persona 5 Strikers è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 e Switch il 20 febbraio 2020 in Giappone e il 18 giugno 2020 in Asia, seguito da PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 23 febbraio 2021. Ecco una panoramica del gioco, tramite ATLUS:

Alla ricerca di riposo e relax, i Phantom Thieves iniziano il loro viaggio, finché uno spietato detective di Kyoto chiede il loro aiuto per indagare su una serie di strani casi che si verificano in tutto il Giappone… altrimenti arresterà Joker. Mentre scavano più a fondo nel mistero, scoprono un altro regno dove persone innocenti vengono imprigionate e costrette a rinunciare ai desideri del loro cuore a causa dei capricci del sovrano. Nel tipico stile dei Phantom Thieves, useranno tutto ciò che hanno per liberare i prigionieri, restituire i loro cuori e contrattaccare la corruzione nella loro battaglia più esplosiva.

Caratteristiche

Nuova storia e attrazioni – Persona 5 Strikers presenta una campagna con una storia profonda e combattimenti emozionanti che rendono la vera esperienza Persona . Visita sei diverse città del Giappone, cucina allettanti ricette regionali e dai una mano a chi ne ha bisogno.

Combatti con stile : attacca i nemici nel sistema di battaglia ibrido che fonde azione esplosiva e combattimento con sequenze di pausa e pianificazione per decidere la tua prossima mossa strategica.

