Mortal Kombat 1: disponibile una nuova patch, ecco le note

Dal 16 novembre sarà disponibile il primo combattente DLC per Mortal Kombat 1 (trovate qui la nostra Recensione), Omni-Man della serie Invincible. Come parte di questo nuovo aggiornamento, NetherRealm ha ora lanciato una nuova patch, disponibile per tutte le piattaforme. Trovate qui le note complete dell’aggiornamento.

Questa patch comprende miglioramenti al gameplay, modifiche e correzioni alla modalità pratica, un aggiornamento alla modalità Invasioni e molte modifiche specifiche del personaggio. Oltre a questo, l’aggiornamento di oggi include il lancio della Stagione della Luna di Sangue, che durerà da adesso fino all’11 dicembre. Ricordiamo che il titolo ha raggiunto il traguardo di 3 milioni di copie vendute. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Rispettando la visione di perfezione del Dio del fuoco Liu Kang, Mortal Kombat 1 presenta un universo familiare e allo stesso tempo radicalmente diverso. Le Invasioni sono una campagna per giocatore singolo con una varietà distinta di sfide. Con una meccanica RPG e di progressione inclusa e le azioni di kombattimento incredibili di MK1, le Invasioni ti garantiscono sfide pronfonde e coinvolgenti e un sacco di ricompense da riscuotere.I kameo migliorano sensibilmente ogni kombattimento, assistendo i compagni di squadra con mosse speciali, lanci e breaker difensivi.

Mortal Kombat 1 è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

Ascend through the ranks and earn rewards along the way. Brand new unlocks await in the Kombat League during the Season of the Blood Moon. #MK1 pic.twitter.com/9dHxXncEFZ

