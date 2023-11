Senua’s Saga Hellblade II arriva nel 2024 dopo Ara: History Untold e Towerborne

Annunciato per la prima volta nel 2019, durante i Game Awards, Senua’s Saga: Hellblade II è un gioco che stavamo aspettando (e di cui abbiamo sentito parlare) ormai da molto tempo, ma la lunga strada verso il suo lancio sembra essere giunta al termine. All’inizio di quest’anno, Microsoft ha presentato nuovi filmati del gioco e ha confermato che sarebbe uscito nel 2024, e ora potremmo anche avere un’indicazione di quando esattamente nel 2024 arriverà.

In un recente episodio del podcast The Fourth Curtain, Matt Booty, responsabile dei contenuti e degli studi di Xbox, ha parlato del piano a lungo termine di Xbox di rilasciare un nuovo titolo first party significativo ogni trimestre, esaminando il programma di rilascio attuale e futuro dell’azienda. Matt Booty ha affermato che Senua’s Saga: Hellblade II verrà lanciato “più tardi” nel 2024, dopo le rispettive uscite di Ara: History Untold e Towerborne. Di seguito la dichiarazione tramite Pure Xbox:

Abbiamo l’obiettivo di far uscire un grande gioco – sai, una nuova uscita, qualcosa di significativo – quattro volte l’anno, ha detto Booty. Quindi ogni tre mesi abbiamo qualcosa di nuovo in uscita. E penso che con Starfield e poi con Forza Motorsport , e poi mentre ci avviciniamo al prossimo anno abbiamo mostrato il gioco Ara: [History Untold] e il gioco Towerborne alla Gamescom, abbiamo Hellblade II che arriverà dopo, sembra ci stiamo arrivando.

Questo suggerisce presumibilmente che il gioco verrà lanciato ad un certo punto nella seconda metà dell’anno, con Ara e Towerborne che saranno le versioni first party di Microsoft nel primo e nel secondo trimestre del 2024. La società ha anche Microsoft Flight Simulator 2024 e Avowed in programma per il rilascio. A settembre, lo sviluppatore Ninja Theory ha suggerito che Senua’s Saga: Hellblade II aveva raggiunto un importante traguardo di sviluppo ed era diventato completamente giocabile dall’inizio alla fine, quindi sembra certamente che il gioco stia facendo progressi costanti dietro le quinte.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.