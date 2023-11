Magic The Gathering: annunciata una collaborazione pluriennale tra Hasbro e Marvel per portare diverse espansioni

Hasbro, brand leader mondiale nel settore dei giochi, ha annunciato oggi un ampliamento del suo rapporto di lunga data con Marvel. Insieme, Hasbro e Marvel svilupperanno prodotti da collezione ed espansioni per il gioco di carte collezionabili più venduto, Magic: The Gathering. Il primo set di Magic basato sui personaggi Marvel preferiti dai fan e sulle loro storie epiche sarà disponibile in tutto il mondo nel 2025, con ulteriori nuove entusiasmanti espansioni che i fan di ogni età potranno collezionare e giocare.

Hasbro continuerà a offrire ai consumatori nuovi modi di esprimere la loro passione per il mondo Marvel attraverso la collezione di prodotti crossover Mondi Altrove di Magic: The Gathering. Cynthia Williams, Presidente di Wizards of the Coast e Hasbro Digital Gaming, ha dichiarato:

Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con Marvel per portare i suoi personaggi iconici ai fan di tutto il mondo con nuove modalità. Questi set si baseranno sulla tradizione di incorporare in Magic: The Gathering i personaggi e gli elementi più amati dai fan, provenienti da brand di livello mondiale.

Dan Buckley, Presidente di Marvel Comics e i suoi Franchise, ha aggiunto:

Le carte collezionabili hanno sempre fatto parte del DNA Marvel e questa collaborazione porta l’esperienza a un livello completamente nuovo. Con la profondità che la nostra narrazione e i nostri personaggi portano sul tavolo, non vediamo l’ora che i fan sperimentino come l’Universo Marvel si tradurrà perfettamente nel gameplay di questi prodotti ed espansioni di Magic: The Gathering negli anni a venire”.

Questa collaborazione con Marvel si basa sull’inclusione di ulteriori brand famosi alla crescente lista di prodotti crossover Mondi Altrove. Magic: The Gathering è il capostipite dei giochi di carte collezionabili e il suo gameplay gratificante e strategico, i suoi personaggi avvincenti e i suoi mondi fantastici intrattengono e deliziano gli appassionati da più di 30 anni. Con più di 50 milioni di fan a oggi, Magic è un fenomeno mondiale pubblicato in più di 150 paesi.