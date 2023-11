GTA Online: annunciate diverse novità

Questo mese sfreccia via a bordo di una Ocelot Pariah (sportiva) ottenuta gratis grazie al Vinewood Car Club, svaligia il caveau del Casinò Diamond con una maggiore probabilità di trovare gemme preziose, colleziona capi griffati della tua catena di fast food preferita e altro ancora con GTA+. Mettiti al volante della Ocelot Pariah,

Gli abbonati a GTA+ possono riscattare la Ocelot Pariah gratuitamente direttamente dal Vinewood Car Club o trun’auto sportiva con le eleganti linee di un completo a tre pezzi, il design sofisticato di un orologio da polso stravagante e l’appeal di un cocktail con ghiaccio. Tramite il sito di Legendary Motorsport nel gioco. Recandosi in una qualsiasi autofficina o officina al volante di un veicolo idoneo, è possibile richiedere la verniciatura Camaleonte Rame perla anodizzato per far risaltare il proprio mezzo. Inoltre, puoi abbellire i tuoi cerchioni con i nuovi colori per cerchioni Camaleonte Grafite prismatico perla e Oro perla anodizzato.

Giura fedeltà alla tua catena di fast food preferita collezionando set di capi d’abbigliamento come la felpa e i pantaloncini Bleedin’ Tasty, e la felpa e i pantaloni Cluckin’ Bell. Oppure mischia tutto, come farebbe un vero appassionato di cibo spazzatura con tutte le salse a disposizione.

Apri la tua sala giochi riscattando il magazzino a Davis dalla Maze Bank Foreclosures e riempiendolo di cabinati di giochi retrò perfettamente giocabili. Sono tutti acquistabili dal sito di Pixel Emporium direttamente dal portatile nell’ufficio della sala giochi stessa. Sfrutta i vasti ambienti sotterranei (compreso il garage, facoltativo) per partire col piede giusto nel Colpo al Casinò Diamond.

Entra a far parte dell’uno percento dell’uno percento approfittando dello sconto del 50% su tutte le modifiche per investimenti d’alto bordo come i lussuosi super yacht di DockTease o gli spaziosi attici di lusso del Casinò e Resort Diamond.