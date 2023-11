Call of Duty Modern Warfare III: patch notes di lancio e Ricochet Anti Cheat

Oggi 10 novembre Call of Duty Modern Warfare III ha iniziato il suo lancio globale. Prima di entrare in game al day one, può essere interessante dare un’occhiata alle patch motes che illustrano i cambiamenti apportati dal periodo della Beta multigiocatore.

Per tutti i dettagli riguardo la patch è disponibile il blog post dedicato.

Qui sotto un parte, relativa a campagna e multiplayer:

CAMPAGNA

STABILITÀ E PRESTAZIONI

Il gioco offline non sarà più impedito dopo la prima configurazione di un account Activision.

L’integrità dei dati di salvataggio è stata rivista e gli errori di caricamento dei checkpoint sono stati risolti.

Risolti diversi crash legati all’interfaccia utente che si verificavano durante la navigazione nei menu.

Risolti diversi crash durante il caricamento di alcune missioni.

Risolto un problema per cui alcuni giocatori riscontravano un tempo di caricamento eccessivo dopo lo splash iniziale del titolo.

Risolti diversi bug grafici che provocavano un intoppo dopo un’uccisione in mischia.

Corretto un bug grafico che causava il caricamento delle risorse in bassa qualità.

MULTYPLAYER

UIX

Modifiche visive

Aggiunto un tratto alle targhette dei giocatori per migliorare la visibilità.

Il font e il contrasto del testo dell’evento punteggio sull’HUD sono stati modificati per ridurre l’ostruzione.

Nuove caratteristiche

Aggiunto un elemento HUD che visualizza la streak attuale del giocatore dopo ogni kill.

I popup degli eventi partita ora mostrano il biglietto da visita equipaggiato del rispettivo giocatore.

Gli skillfull achievement, come Kingslayer, Collateral e così via, ora visualizzano una medaglia sull’HUD del giocatore.

Lo stato di Tac-Stance è ora indicato da un widget nell’area in basso a destra dell’HUD, che sostituisce la precedente richiesta quando si punta al mirino.

Le statistiche delle partite sono ora disponibili durante il gioco tramite una nuova scheda del Quadro di valutazione, che consente al giocatore di confrontare le prestazioni attuali con la media della sua carriera.

Le statistiche dettagliate sono ora visualizzabili mentre si sceglie un accessorio nell’Armaiolo.

Correzioni di bug

Ai giocatori non verrà più richiesto inaspettatamente di scegliere un assetto dopo aver ottenuto più ricompense.

MAPPE

Aggiunte anchor di spawn a molte mappe per influenzare il flusso dei combattimenti nella direzione del design previsto per ogni mappa.

In Deathmatch a squadre, le aree di proprietà della squadra sono ora più favorite dalla selezione degli spawn e resistenti alla pressione nemica.

In Dominazione, la selezione degli spawn è ora più resistente alla pressione nemica sulle bandiere, migliorando la coerenza e favorendo le bandiere di proprietà.

Estate

Aggiunta la logica della linea del fronte per prevenire i frequenti capovolgimenti involontari dello spawn.

Favela

Diminuita la priorità dei punti di spawn vicino alle Baracche e al Cantiere.

Grattacielo

Diminuita la priorità dei punti di spawn nell’Actibase e nei tunnel fonici.

GAMEPLAY

Regolato il volume dei passi per distinguere meglio i giocatori nemici da quelli amici.

Aggiunta un’opzione che consente di toccare due volte il pulsante di mira in basso per attivare la Tac-Stance.

Aggiornate le opzioni di caricamento predefinite con una gamma più ampia di contenuti.

Movimento

L’input di sprint durante la scivolata ora annulla l’animazione della scivolata.

Diminuita del 20% la penalità del tempo di abbassamento della mira durante i salti.

Impostazioni

Aggiunta un’opzione che consente di toccare due volte il pulsante di mira per attivare la Tac-Stance.

Aggiunte nuove opzioni al comportamento di scivolata/immersione: Tap per scivolare, disabilita l’immersione / Tap per immergersi, disabilita la scivolata.

Tutti gli altri dettagli, sul post già precedentemente linkato,

Inoltre, combinando tutto ciò che il Team RICOCHET ha sviluppato nel corso degli ultimi due anni con i nuovi progressi del Machine Learning, RICOCHET: Anti-Cheat si prepara al lancio di Call of Duty: Modern Warfare III con un metodo più forte e più veloce per combattere il cheating. Il Machine Learning, in combinazione con i sistemi lato client e server che continuano a evolversi e a crescere, contribuisce a migliorare la velocità e l’accuratezza delle nostre tecniche di prevenzione e dei nostri sistemi di rilevamento.

Maggiori info sono disponibili nel blog post dedicato.