I Puffi 2 Il Prigioniero della Pietra Verde Recensione: il nuovo PuffoMix

Sembra proprio che i Puffi non abbiano nessuna intenzione di smettere di vivere avventure. Fin da quando vennero creati dalla geniale matita del fumettista belga Peyo nel 1959, i piccoli esseri blu non hanno mai smesso di cacciarsi in situazioni divertenti e pericolose, viaggiando da un media all’altro. Carta stampata, cinema, tv e naturalmente videogiochi. Travolti da un’altra ondata di popolarità grazie alla recente saga cinematografica e a una nuova serie televisiva, i nostri eroi tornano anche in una grande avventura videoludica. I Puffi 2 Il Prigioniero della Pietra Verde ci accompagna a scoprire la geniale creazione di Inventore, il PuffoMix, dotato di grandi funzionalità rispetto al passato. Ma per raggiungere questo traguardo, il prezzo è stato forse troppo alto.

La storia muove i primi passi dopo il termine della precedente avventura. In seguito alla Missione Vilfoglia (qui la nostra recensione), Puffo Inventore ha deciso di modificare il Puffizzatore, l’arma in dotazione nel primo capitolo, trasformandolo nel PuffoMix, con uno scopo preciso: creare torte deliziose per tutto il villaggio. Purtroppo il suo strumento necessita di molta manutenzione e non ha sufficiente potenza per poter reggere la mole di lavoro richiesta, andando spesso a creare dolci orribili e immangiabili. Dove non arriva la scienza, però, forse può arrivare la magia. Decide quindi di intrufolarsi nel laboratorio di Grande Puffo dove scopre l’esistenza di una magica pietra verde che potrebbe risolvere tutti i suoi problemi. Il miracoloso oggetto è però scomparso da tempo e per Inventore non può che trovarsi in un luogo: il castello di Gargamella. Insieme a Quattrocchi, Tempesta e Maldestro (non confondetelo con Tontolone, sono due Puffi diversi!), Inventore raggiunge la pietra ma, nel tentativo di staccarne un pezzetto, la rompe, liberando il potente spirito malvagio Solas che fugge immediatamente in un vortice spaziotemporale. I quattro Puffi devono quindi stringere un’improbabile alleanza con Gargamella e Birba (chissà quanto durerà…), per recuperare i frammenti della pietra verde e tentare di intrappolare nuovamente l’ancestrale creatura.

Inizia così un viaggio all’interno di diversi mondi, caratterizzati sempre da colori molto accesi, in pieno stile Puffi. Si passa dal bosco con i suoi verdi brillanti a un’ambiente innevato con bianchi luminosi, fino a un terreno con intensi rossi. Peccato non siano stati enfatizzati da una grafica più accurata che, seppur dalla distanza sia piacevole, riuscendo a trasmettere la sensazione di trovarsi all’interno del cartone animato, da vicino appare spigolosa. Durante l’avventura, di volta in volta, prendiamo i panni di un Puffo differente, equipaggiato sempre con il PuffoMix, stavolta potenziato e con più opzioni di attacco. Ogni Puffo, inoltre, ha un’abilità speciale unica. Tempesta, ad esempio, è in grado di lanciare una potente freccia contro gli avversari. L’obiettivo è semplice: la fuga del demone sta creando scompiglio nel mondo, facendo crescere strani cristalli verdi e pozze di melma nera che immobilizzano e danneggiano tutto ciò con cui entrano in contatto. Per questo motivo bisogna distruggerne il più possibile con l’aiuto del PuffoMix. L’impresa però non sarà così semplice visto l’arrivo di strane creature verdognole che faranno di tutto per bloccare i nostri eroi. Il formidabile quartetto, supportato da Gargamella e con l’aiuto del PuffoMix, non teme però nessuna sfida.

Un viaggio puffoso tra sfide e divertimento

Il castello di Gargamella funge da quartier generale. Dopo la fuga del demone, infatti, si sono aperti dei portali che ci permettono di raggiungere le diverse zone da ripulire. Il castello diviene anche il luogo perfetto dove conoscere meglio i nostri personaggi, caratterizzati perfettamente e protagonisti di tante divertenti scenette. Possiamo partire per la missione interpretando uno dei quattro Puffi protagonisti, per ritrovare il demone ma anche per distruggere il 100% dei cristalli presenti nella zona. Cristalli che possono essere anche utilizzati per potenziare il nostro cannone, in maniera basilare ma funzionale. Il gameplay generale, in ogni caso, non si discosta molto da quello che avevamo potuto ammirare nel primo capitolo. Ci troviamo all’interno di un platform 3D dove saremo chiamati ogni tanto a scontrarci con gruppi più o meno numerosi di avversari, cercando sporadicamente di risolvere qualche enigma per raggiungere aree inaccessibili o nascoste. Purtroppo, anche in questo nuovo titolo, non sempre la telecamera ci supporta durante il gioco, diventando qualche volta più un ostacolo che una risorsa.

Le similitudini con Missione Vilfoglia, però, terminano qui. I mostri, grazie alla comparsa del mostro della pietra, sono stati totalmente rinnovati con un’estetica simpatica e minacciosa allo stesso tempo. Piante e insetti, come bombi, vespe, farfalle ma anche rane, sono stati contaminati dai cristalli, acquistando un’estetica dark. Nuovi avversari richiedono nuove armi. A noi ne basta una soltanto, il PuffoMix, con la possibilità però di eseguire diversi attacchi. Mentre con il Puffizzatore si poteva soltanto aspirare nemici senza utilizzare nessun tipo di proiettile, adesso le opzioni sono numerose. Il nostro sparatutto è in grado di acquisire nuovi colpi sulla base di ciò che ingloba. La scheggia di Pietra Verde recuperata dal laboratorio di Gargamella ci fornisce proiettili infiniti, con modalità fucile a pompa e colpi a lungo raggio. Inserendo in seguito la Sostanza Appiccicaticcia, la Sostanza Urtatutto e la Sostanza Acchiappona saremo in grado rispettivamente di incollare, far scontrare e catturare nemici e oggetti.

L’introduzione di queste possibilità di utilizzo per il PuffoMix è sicuramente un valore aggiunto per I Puffi 2 Il Prigioniero della Pietra Verde, rendendo il gioco molto più dinamico e variegato, in ambienti sempre affascinanti e colorati. Non riesce però a scongiurare del tutto la sensazione di ripetitività che monta di tanto in tanto, facendoci sentire all’interno di un gioco basato principalmente sul vagare e distruggere. Per spezzare moderatamente questa monotonia sono state introdotte alcune sfide con un buon livello di difficoltà. Attraversando specifici portali, verremo trasportati in delle piccole aree dove completare delle missioni, guadagnando premi a seconda della nostra bravura. La somma di tutti questi elementi rende la nuova avventura dei Puffi, un titolo che, seppur indirizzato a una platea sempre molto giovane, offre un gameplay divertente anche per i videogiocatori più maturi. Seppur l’obiettivo non sempre è stato raggiunto, I Puffi 2 Il Prigioniero della Pietra Verde riesce ad offrire un’esperienza di gioco perfettamente rappresentativa dei suoi piccoli protagonisti: semplice ma pur sempre avventurosa e divertente.

PIATTAFORME: Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC

SVILUPPATORE: OSome Studio

PUBLISHER: Microids

