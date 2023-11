Dragon Quest Monsters il Principe Oscuro: il nuovo filmato introduce il gameplay

Square Enix ha pubblicato un nuovo filmato che introduce il gameplay di Dragon Quest Monsters il Principe Oscuro, JRPG in arrivo su Nintendo Switch il primo dicembre. Dopo una prima parte con filmati sulla storia, viene introdotto il mondo di gioco e il suo eroe Psaro. Poi vengono fatti vedere i mostri e le basi del combattimento, per poi passare alla sintesi, che permette di fondere due mostri per formarne uno nuovo. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Qui sotto una panoramica dalla pagina del gioco sul Nintendo eShop, dove è possibile scaricare anche la demo:

Viaggia in un mondo fantastico in cerca di vendetta in DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe oscuro.

Psaro è stato colpito da una maledizione e non può fare del male a nessun mostro. Ora dovrà diventare un domamostri e creare un esercito di belve per la battaglia.

Nella sua ricerca di mostri di altissimo livello, Psaro attraverserà le mutevoli stagioni di Nadiria e i suoi luoghi unici, nei quali scorrono fiumi di lava, giacciono antiche rovine e si ergono maestose torri di dolci. Nel corso dell’avventura Psaro salverà Rosa, un’Elfa gentile e generosa che lo aiuterà a trovare creature sempre più forti.

Per riuscire nel suo intento Psaro dovrà imparare a padroneggiare la sintesi, che consiste nel combinare tra loro due mostri per ottenere un essere ancora più potente. Ogni nuova creazione avvicinerà sempre di più Psaro al suo obiettivo finale: diventare il Signore della Mostruosità!

Qui sotto il filmato che introduce il gameplay, mentre a questo link potete vedere leggere i dettagli sul multiplayer.