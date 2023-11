The Legend of Zelda: il film era in discussione da 10 anni

All’inizio di quest’anno, Nintendo ha riscosso un notevole successo con il film di Super Mario Bros e, come molti si aspettavano, e come la stessa Nintendo aveva lasciato intendere, l’azienda ha tutte le intenzioni di continuare a investire nell’adattamento delle sue proprietà più importanti. Infatti, di recente è stata annunciata la collaborazione tra Nintendo e Sony Pictures per la realizzazione di un film live action su The Legend of Zelda, con Shigeru Miyamoto (creatore di Zelda e altre IP Nintendo) e Avi Arad (Spider-Man, Venom) di Sony Pictures a produrre il film, e Wes Ball (Maze Runner, Il regno del pianeta delle scimmie) alla regia.

In una recente sessione di domande e risposte con gli investitori, Miyamoto ha parlato del film e del suo annuncio, rivelando che il progetto è qualcosa di cui lui e Avi Arad parlano “da circa 10 anni”, e che Nintendo e Sony Pictures “si prenderanno molto tempo per prepararsi” al progetto per garantire che possa “soddisfare le aspettative di tutti”.

“So che dobbiamo affrontare un ostacolo estremamente alto per produrre un film che non deluda i fan di tutto il mondo”, ha dichiarato Miyamoto. “Con questa sfida in mente, ho discusso di questo progetto con Avi Arad, presidente della Arad Productions Inc, per circa 10 anni. I film sono proprio come i giochi, in quanto è necessario dedicare molto tempo alla loro realizzazione fino a raggiungere un risultato soddisfacente. I film hanno quindi bisogno di sponsor che possano dare il loro pieno supporto fino al completamento. Per la produzione dei nostri film, Nintendo stessa funge da sponsor. Per produrre il film, siamo stati in grado di riunire un gruppo di persone disposte a impegnare il loro tempo nella produzione fino a quando non avremo ottenuto qualcosa di cui siamo sicuri.

“Per The Super Mario Bros. Movie, Chris Meledandri, fondatore e CEO di Illumination, e io abbiamo avuto il controllo creativo di tutti gli aspetti della produzione del film e insieme abbiamo continuato la produzione finché non siamo stati soddisfatti. Per il film live-action di The Legend of Zelda, Avi Arad e io ci stiamo prendendo tutto il tempo necessario per prepararci. Speriamo di realizzare qualcosa di buono che soddisfi le aspettative di tutti, quindi aspettate con ansia”.

Al momento i dettagli sul film sono ovviamente molto pochi, visto che il progetto, come fanno intuire anche queste dichiarazioni, sarebbe in fase di produzione iniziale. Vedremo cosa verrà svelato da qui in avanti sul film live action di The Legend of Zelda.