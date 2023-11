F1 23: weekend gratuito la prossima settimana, 16-20 novembre, per celebrare il circuito di Las Vegas Strip

Electronic Arts presenta un weekend di gioco gratuito su F1 23, dal 16 al 20 novembre, per celebrare il primo FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023.

F1 23 ha alzato la posta in gioco e ha preparato una serie di attività e sfide all’interno e all’esterno del gioco per il divertimento dei fan. I giocatori potranno posare le gomme sulla famosa Las Vegas Strip, provare a superare il giro più veloce di Charles Leclerc, sbloccare nuove ricompense a tema #LasVegasGP e molto altro ancora. Anche il pilota della Scuderia AlphaTauri Daniel Ricciardo, l’ambassador di EA SPORTS Max Verstappen e il campione di pugilato britannico Anthony Joshua si uniscono al divertimento e affrontano il boulevard in F1 23.

Dal 16 al 20 novembre, i giocatori di tutto il mondo avranno l’opportunità di provare il magico Las Vegas Grand Prix Circuit e giocare gratuitamente a F1 23 su PlayStation4 e PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam). Chi gareggerà in-game durante il weekend guadagnerà XP doppi in varie modalità di gioco e altri premi. I nuovi giocatori che desiderano acquistare il gioco possono anche usufruire di promozioni speciali fino al 60% di sconto sul normale prezzo di vendita al dettaglio⁂ da parte dei rivenditori della piattaforma durante tali date; tutti i progressi in-game e i contenuti sbloccati saranno salvati a partire dalla prova gratuita.

Per aumentare il divertimento, EA SPORTS ospiterà un evento ricco di star all’HyperX Arena di Las Vegas. L’evento vedrà scontrarsi grandi nomi del mondo dello sport, del gaming e non solo, per dare il via al weekend del FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023. Sintonizzatevi sul canale ufficiale Youtube di Formula 1 il 15 novembre all’1pm PT/10pm CET per guardare l’evento. L’elenco completo degli atleti e dei talent che parteciperanno sarà annunciato il 13 novembre sui canali social media di F1 23.

Daniel Ricciardo ha condiviso la sua gioia in vista della gara e ha preparato la scena in un nuovo video che racconta la sua prima esperienza sul nuovo circuito statunitense. Il 17 novembre sarà inoltre possibile vedere in anteprima come il tre volte campione del mondo Max Verstappen si sta preparando per il nuovo circuito mentre accompagna la superstar della boxe Anthony Joshua per le strade di Las Vegas in F1 23.

“Las Vegas è un luogo iconico che comprende uno dei tratti di asfalto più famosi al mondo”, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director at Codemasters. “Mi è piaciuto molto vedere il team costruire una meravigliosa ricreazione virtuale dell’energia e delle emozioni che trasmette la Strip. Siamo stati onorati di portare questo nuovo circuito in F1 23 per far sì che i giocatori di tutto il mondo possano divertirsi prima del Gran Premio reale e speriamo che tutti si divertano come Daniel Ricciardo quando affronteranno Sin City nel gioco questa settimana”.

I festeggiamenti in F1 23 inizieranno prima del weekend di gara per coloro che desiderano correre sul boulevard. Dal 14 al 20 novembre, il gioco presenterà diversi eventi in-game, tra cui una nuova “Sfida Pro” di Las Vegas con Charles Leclerc† e un evento scenario “F1 World” con Lewis Hamilton. EA SPORTS offrirà anche una serie di oggetti in-game, sviluppati in collaborazione con il Gran Premio di Las Vegas, gratuitamente‡. Per ottenerli, i giocatori dovranno accedere al gioco ogni giorno dal 16 al 18 novembre e controllare la propria casella di posta elettronica.

Inoltre, dal 20 novembre all’11 dicembre, i giocatori potranno provare l’emozione di correre con la livrea della Ferrari Golden Era, presentata recentemente, che rende omaggio alla prima “golden era” della Formula 1 in America