Unity potrebbe licenziare parte del suo personale nei prossimi mesi

Unity sembra destinata a licenziare parte del suo personale nei prossimi mesi: come rilevato da The Verge, la società ha fatto riferimento a potenziali licenziamenti nel suo report sui guadagni per il terzo trimestre del 2023.

Nella sezione in cui normalmente fornisce indicazioni agli azionisti su ciò che prevede di fare nel prossimo trimestre e oltre, Unity ha invece spiegato che non stava fornendo indicazioni, perché stava pianificando cambiamenti strutturali.

“Diverse settimane fa abbiamo avviato una valutazione completa del nostro portafoglio prodotti per concentrarci sui prodotti più preziosi per i nostri clienti”, ha dichiarato l’azienda.

“Stiamo anche valutando la giusta struttura dei costi che si allinei con un portafoglio più mirato. Stiamo agendo rapidamente e prevediamo di prendere le decisioni finali nelle prossime settimane. Prevediamo di iniziare ad attuare il piano entro questo trimestre e di completare tutti gli interventi entro la fine del primo trimestre del 2024.

“Questo comprenderà probabilmente l’interruzione di alcune offerte di prodotti, la riduzione della forza lavoro e la riduzione dell’ingombro dei nostri uffici.

“L’esatta tempistica di questi interventi è difficile da stimare. Per questo motivo non forniamo indicazioni per il quarto trimestre o per l’intero anno 2023.

“Forniremo indicazioni per il 2024 con i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno 2023. In quell’occasione, condivideremo anche maggiori dettagli sui nostri interventi operativi, che dovrebbero migliorare gradualmente i nostri risultati.”

Il report si è aperto con un’introduzione dell’amministratore delegato e presidente ad interim di Unity, James Whitehurst, che ha sottolineato la necessità di cambiare la struttura dell’azienda.

“Abbiamo un’opportunità significativa di accelerare la crescita dei ricavi, migliorare le metriche di redditività e aumentare la generazione di free cash flow”, ha scritto Whitehurst.

Tuttavia, attualmente stiamo facendo troppo, non stiamo realizzando le sinergie esistenti nel nostro portafoglio e non stiamo realizzando il nostro pieno potenziale“.

“Vogliamo affrontare queste opportunità per emergere come un’azienda più snella, più agile e con una crescita più rapida. Condivideremo i dettagli man mano che i piani saranno finalizzati nei prossimi mesi”.

Il mese scorso Unity ha annunciato che John Riccitiello si è dimesso dalla carica di presidente, amministratore delegato, presidente e membro del consiglio di amministrazione con effetto immediato.

La sua partenza è avvenuta settimane dopo che l’azienda ha scatenato una reazione da parte della community di sviluppatori annunciando piani di monetizzazione controversi per il suo popolare engine di sviluppo di giochi, che ha parzialmente ritirato in seguito alle proteste.