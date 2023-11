Naugthy Dog: l’head of technology e vice presidente Christian Gyrling lascia lo studio dopo 17 anni

Christian Gyrling, head of technology e vice presidente di Naugthy Dog, ha deciso di lasciare lo studio dopo 17 anni.

17 anni fa usciva oltretutto il primo Uncharted.

Per l’occasione, sui profili social dello studio, è stato scritto un messaggio di addio e ringraziamenti per Gyrling. Il ruolo di head of technology verrà ora preso da Travis Mcintosh, presente in Naughty Dog da 19 anni.

Qui sotto il potete leggere il tweet tradotto, in fondo alla pagina il post originale:

“Il nostro head of technology Christian Gyrling ha deciso di lasciare Naugthy Dog dopo un’incredibile carriera di 17 anni presso il nostro studio. Siamo grati per i suoi numerosi contributi allo studio, ai nostri giochi e ai suoi compagni di squadra. Christian ci mancherà moltissimo e gli auguriamo la migliore fortuna per il futuro. Travis Mcintosh, un veterano di naughty dog da 19 anni, succederà a Christian nel ruolo di responsabile della tecnologia.”

Qui sotto potete vedere, ricordando che il team californiano è al lavoro sul titolo multiplayer di The Last of Us.