The Witcher Sirens of the Deep: svelata la serie animata Netflix

Si sta tenendo la Geeked Week 2023 dove, tra i tanti annunci, è stato svelato anche The Witcher Sirens of the Deep, show in animazione tratto dalla celebre serie di romanzi di Andrzej Sapkowski diventata ancor più famosa grazie ai videogiochi targati CD Projeckt RED, e poi alla serie live-action, sempre su Netflix.

Sarà disponibile a fine 2024 sulla nota piattaforma on demand, e potete vedere il teaser officiale in fondo alla notizia. Lo show animato vedrà il ritorno del doppiatore nei videogiochi, Doug Cockle, come voce di Geralt di Rivia. Inoltre, saranno presenti anche attori della serie live-action.

Ricordiamo che proprio quel che riguarda la serie live-action, Henry Cavill lascerà il ruolo di Geralt di Rivia dopo la terza stagione. A sostituirlo sarà Liam Hemsworthl (The Hunger Games). Lo scorso dicembre Netlfix ha pubblicato una serie prequel di The Witcher in quattro parti, con Michelle Yeoh, Sophia Brown e Laurence O’Fuarain.

Sul fronte dei videogiochi di The Witcher, CD Projekt ha annunciato lo scorso ottobre di essere al lavoro su una nuova trilogia di titoli e su spin-off. Questi ultimi includono un “remake completo” dell’originale The Witcher e Project Sirius, una nuova versione della serie in sviluppo presso lo studio americano The Molasses Flood. Recentemente inoltre, la campagna crowdfuning su Gamefound del gioco da tavolo Path of Destiny è stata un successo da quasi 4 milioni e mezzo.

Qui sotto potete vedere il teaser ufficiale con sottotitoli in italiano di The Witcher Sirens of the Deep.