Blizzard: l’art director Samwise Didier si ritira dopo 32 anni

Samwise Didier, art director veterano di Blizzard, lascia lo studio dopo averci lavorato per 32 anni. Didier ha scritto su X un messaggio per annunciare il suo ritiro dopo una carriera ricca di storia, avendo lavorato come direttore artistico su titoli del calibro di StarCraft e Diablo, tra gli altri.

Nella sua dichiarazione, Didier racconta di aver lavorato con Blizzard fin dal lontano 1991 e di tutte le cose che ha imparato durante la sua permanenza nello studio. Durante il suo periodo nella società californiana, Didier ha imparato a usare Photoshop e a creare le interfacce utente e varie conoscenze necessarie per lo sviluppo dei giochi (prima conosceva solo l’Atari 2600 e Nintendo). Ha poi raccontato di aver imparato a creare modelli 3D.

Quasi tutti i giochi Blizzard pubblicati da quando lo studio era originariamente conosciuto come Silicon & Synapse hanno visto il lavoro di Didier, compresi titoli più vecchi come The Lost Vikings e Blackthorne. Più di recente, i lavori di Didier hanno fatto parte dello sviluppo di titoli quali Diablo 4 e Overwatch 2. Qui sotto potete vedere il messaggio completo di Didier su X, ricordandovi che, a proposito di Blizzard, pochi giorni fa si è tenuto il BlizzCon 2023.