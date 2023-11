Katana Zero e Death’s Door in arrivo nella sezione giochi di Netflix

Si sta tenendo la Geeked Week ’23, e tra i tanti annunci a tema serie, c’è stata anche una parentesi per il gaming di Netflix: ed è infatti stato svelato che sono in arrivo, per gli abbonati alla piattaforma on demand, Katana Zero e Death’s Door, entrambi titoli pubblicati originariamente da parte di Devolver Digital. Il primo sviluppato da Askiisoft (e uscito nel 2019) e il secondo da Acid Nerve (uscito nel 2021).

Katana Zero arriverà su mobile via Netflix nel 2024. Potete vedere il trailer di presentazione dalla Geeked Week qui sotto, con la descrizione del gioco:

Katana ZERO è un action-platformer neo-noir traboccante di stile, di azione mozzafiato e di combattimenti con morte istantanea. Taglia, affetta e manipola il tempo per scoprire il tuo passato in scenari tanto spettacolari quanto brutali.

Death’s Door arriverà su mobile via Netflix a breve (periodo non specificato). Potete vedere il trailer di presentazione dalla Geeked Week qui sotto, con la descrizione del gioco:

Mietere le anime dei defunti, giorno dopo giorno, potrebbe sembrare monotono, ma per un Corvo è un lavoro decente. Le cose iniziano però a movimentarsi quando l’anima che dovresti raccogliere viene rubata, e tu sei costretto a inseguire il disperato ladro in un regno in cui la morte non esiste.