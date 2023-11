Avatar Frontiers of Pandora: Ubisoft spiega perché il titolo è in prima persona

Avatar: Frontiers of Pandora di Ubisoft uscirà il mese prossimo e, nonostante la fine dell’anno, è ancora un titolo importante basato sul franchise cinematografico da miliardi di dollari di James Cameron. Sebbene ci sia qualche preoccupazione per l’intelligenza artificiale dei nemici o per la facilità di esplorazione, data l’abbondanza di dettagli, forse una delle domande più grandi è perché sia in prima persona.

Non avrebbe senso una terza persona per permettere ai giocatori di vedere più spesso il loro personaggio, un Na’vi? Lo sviluppatore Massive Entertainment è famoso anche per il suo lavoro su Tom Clancy’s The Division, uno sparatutto in terza persona. Tuttavia, come è emerso, l’immersione è la motivazione principale.

Articoli Consigliati Turok 3 Shadow of Oblivion Remastered: rimandato al 30 novembre Ghostrunner 2: ecco l’Accolades Trailer

Come ha dichiarato la direttrice del gioco Ditte Deenfeldt a IGN:

Vogliamo che l’utente si senta immerso e come se si trovasse davvero su Pandora. Quindi non è mai stata una discussione importante per noi: eravamo completamente d’accordo con Lightstorm. Essere il più vicino possibile a Pandora, immergersi in essa il più possibile, cosa che si ottiene attraverso la prospettiva in prima persona… per me non c’era dubbio che avremmo scelto questa soluzione.

Deenfeldt ha aggiunto:

Vogliamo che vi avviciniate alla natura, che è in qualche modo il protagonista del gioco, e il modo migliore per farlo è in prima persona. Vogliamo che vi sentiate immersi e che vi sentiate davvero su Pandora.

Naturalmente, mentre si vola, il gioco assume una prospettiva in terza persona. Questo perché il team di sviluppo vuole enfatizzare il mondo di Pandora. Drew Rechner, direttore associato del gioco, spiega:

Abbiamo deciso di usare la telecamera in terza persona per l’Ikran e il Direhorse per l’inquadratura che offre sul mondo. Ci è piaciuto molto questo cambiamento. In terza persona si possono vedere molti dei rami degli alberi, delle foglie e di tutte quelle cose che dalle ali non si riuscirebbero a vedere se si fosse in prima persona. E la stessa cosa quando tagli le cascate con le ali, puoi vedere quella parte dell’Ikran bagnarsi e vedere il deflusso dell’acqua. Questo tipo di dettagli, credo, sarebbe davvero difficile da vedere

Avatar Frontiers of Pandora arriverà il 7 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.