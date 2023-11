Turok 3 Shadow of Oblivion Remastered: rimandato al 30 novembre

Ad agosto, Nightdive Studios ha annunciato Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered, confermando che avrebbe portato lo sparatutto in prima persona del 2000 per N64 in forma migliorata sull’hardware moderno, anche se a quanto pare la strada per la remastered l’attesa sarà più lunga del previsto.

Precedentemente previsto per il 14 novembre, Turok 3: Shadows of Oblivion ha subito un breve ritardo e ora arriverà un paio di settimane più tardi del previsto, il 30 novembre.

Come già confermato in precedenza, la remastered sarà caratterizzato dal supporto per 4K e 60 FPS, da un’illuminazione migliorata, da una grafica e da asset rinnovati per ambienti, personaggi e armi e da opzioni grafiche per l’occlusione ambientale, le ombre dinamiche, il motion blur, il bloom e l’anti-aliasing. Sarà inoltre dotato di supporto per i Trofei e gli Achievements e, su Switch, per i controlli di movimento e il giroscopio.

Al momento del lancio, Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.