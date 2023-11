EA Sports WRC Recensione: caro e nuovo vecchio Rally

Non vi è alcun dubbio che EA Sports WRC, forte di un sistema di guida carismatico e adrenalinico, sia il miglior gioco di rally ufficiale dai tempi in cui Evolution Studio muoveva i primi passi sull’Emotion Engine di PS2. Eppure, non può esservi stessa sicumera nel ritenere il nuovo racing marchiato Electronic Arts una reale evoluzione di DiRT Rally 2.0, l’ultimo capolavoro regalato ai fan dello sterrato dagli esperti di Codemasters. Purtroppo, nonostante l’esperienza pluridecennale e le potenzialità offerte dalla licenza, il simulatore rallystico pubblicato in questi giorni su PC e console soffre in maniera piuttosto drastica di alcune lacune tecniche emerse nel passaggio del motore grafico proprietario Ego all’Unreal Engine, per l’occasione in versione 4.8. Fu così che un gioco potenzialmente destinato all’eccellenza venne fermato ad un passo dall’Olimpo.

Non che le divinità greche, in questa storia che abbraccia tanto i ricordi dei bei tempi andati quando le dinamiche del mercato moderno, c’entrino davvero nulla. Semplicemente, la licenza Fia World Rally Championship che nel recente passato anni aveva permesso ai finlandesi di Kylotonn di sfornare annualmente la loro discreta proposta è stata acquisita dal colosso canadese che, ma guarda un po’, aveva recentemente acquistato lo studio inglese noto ai più per aver dato i natali allo storico Colin McRae Rally. Insomma, chiuso il cerchio se ne apre un altro con un titolo che, nonostante le critiche mosse in premessa, si pone senza particolari difficoltà ai vertici del particolare sottogenere.

EA Sports WRC: a scuola di rally

Pronti e via con la prima gara su classe Junior per un classico campionato da noi utilizzato a mo’ di tutorial per scendere subito in strada, è evidente che il manico degli sviluppatori inglesi c’è tutto e si vede. Che si tratti di neve, piuttosto che di fango o anche di asfalto, le sensazioni di guida restituite al volante e ai pedali – nella nostra prova un Logitech G923 collegato a Playstation 5 – sono decisamente migliorate. Non tanto in termini di realismo, comunque “regolabile” attraverso l’attivazione o meno di aiuti guida, quanto piuttosto di puro e adrenalinico divertimento. Più che in passato, prendendo come metro di paragone proprio gli ultimi lavori di Codemasters, il gioco risulta decisamente più veloce e più reattivo, meno intransigente nelle collisioni con gli elementi di contorno e, proprio per questo, più godibile a tutti i livelli. Un approccio diverso, infine amplificato e cristallizzato dal feedback restituito dalle auto di classe superiore, dove persino la tecnologia ibrida, recente novità della disciplina nella sua classe principale, è stata ben riprodotta con tutte i suoi pro e contro in tema di guidabilità.

Insomma, con EA Sport WRC, il rally mondiale in formato 2023 si guida oggi decisamente meglio rispetto al passato. Qualunque sia il metro di paragone adottato, s’intenda. E se il controllo via pad resta comunque subalterno – ad averne la possibilità – rispetto a quello offerto da un volante dotato di Force Feedback, giureremmo che qualcosa si è mosso anche in questo senso. Affrontare i rally di EA con un DualSense, tanto per essere chiari, questa volta potrebbe non essere una bestemmia.

Ad ogni modo, neofiti e indecisi dovrebbero far partire la loro esperienza con il titolo sfruttando le potenzialità offerte da una speciale Scuola guida di rally che, attraverso lezioni specifiche e ben strutturate anche sotto l’aspetto della semplice sfida, può letteralmente consegnare al rookie di turno un immaginario patentino di fine apprendistato: ascolto del navigatore, lettura degli avvertimenti, curve strette e marce, uso del freno a mano, mescola delle gomme e differenze tra le superfici che compongono le tappe. La scuola è davvero un’occasione da non perdere per chi, magari spaventato dall’alta curva di difficoltà che ha sempre caratterizzato le simulazioni rallystiche, potrebbe intravedere in EA Sports WRC il perfetto biglietto di ingresso per una disciplina affascinante, ma forse meno immediata rispetto alle classiche gare videoludiche presentate dalla concorrenza, anche interna, che colora il variegato panorama dei racing game.

Creiamo l’auto dei nostri sogni!

Insomma, lo avrete capito. Nonostante il fascino di nomi, livree e tracciati ufficiali offerto dai semplici campionati e detto dell’utilità della Scuola, il fulcro dell’esperienza single player di WRC è tutto nella modalità Carriera, strutturata in maniera non dissimile rispetto alle esperienze made in Codemasters dell’ultimo decennio. Una breve cinematica introduce alle meraviglie della disciplina, poi, scelta la classe di partenza tra le tre disponibili – Junior, WRC 2 e WRC – si dovrà creare un proprio team con tanto di nome e di stemma. Non si tratta solo di gareggiare, ma anche di dedicarsi un minimo alla gestione della squadra, finanche a vestire i panni di ingegnere e designer. Una delle principali novità del nuovo rally immaginato dalla coppia anglo-canadese è infatti il Car Builder, ovvero la possibilità di creare da zero, utilizzando parti interne ed esterne raccattate da altre vetture, un’auto originale, da assemblare e far scendere in strada. Saremo sinceri: nonostante l’originalità della proposta e certi delle buone intenzioni degli sviluppatori, le reali potenzialità di questa sezione sono francamente poco rilevanti all’interno del pacchetto. è abbastanza difficile, se non addirittura impossibile, tirar fuori qualcosa di davvero “professionale”. Comunque, dalle nostre prove, non siamo riusciti a tirar fuori nulla capace di rivoluzionare non tanto lo sport, quanto piuttosto il mercato dell’Automotive mondiale. Certo, non vi è alcun dubbio sul fatto che, chi vi scrive, da piccolo desiderasse diventar e un pilota e non certo un ingegnere automobilistico. Non è detto, insomma, che ad una certa utenza l’idea possa non solo piacere, ma persino divertire nella pratica. In bocca al lupo.

Anche la Carriera, come ovviamente i Campionati disputabili in versione completa o “condensata”, sfrutta senza problemi la costosa licenza Fia. Come già accennato, piloti, marchi, livree, team e, soprattutto, tracciati sono quelli “reali”, senza trucco, ma con qualche inganno. Al fine di sfruttare in maniera completa il titolo di “gioco ufficiale” del mondiale, in casa Codemasters si è deciso di allungare in maniera sensibile e quasi drammatica il chilometraggio dei percorsi. Il risultato è che, insieme ad una maggiore aderenza alla realtà in termini di location e design, le tappe sono anche più lunghe e faticose, rendendo ogni rally sparso intorno al mondo una vera e propria sfida con il cronometro e con la concentrazione. Purtroppo la scelta, decisamente coraggiosa e vincente oltre che richiesta a gran voce dai fan della casa inglese nel corso degli anni, si è rivelata la classica arma a doppio taglio. Oltre che, ahimè, il principale difetto di EA Sport WRC.

A caccia del tempo perduto

Come è noto, il rally, vero o videoludico che sia se si escludono alcuni eventi speciali o prodotti spiccatamente arcade, è una disciplina in cui si gareggia soli, contro il cronometro e i tempi segnati dagli avversari. Una situazione sulla carta ideale per qualsiasi sviluppatore chiamato a riprodurre in codice lo sport, eppure, nel caso di WRC, qualcosa è evidentemente andato storto. Specie nelle parti finali della tappa e, spesso, in momenti tutt’altro che affollati sotto l’aspetto effettistico o ambientale, il gioco, inspiegabilmente, inizia a stutterare, perdendo fotogrammi e influenzando in maniera sensibile la fluidità di guida o, semplicemente, il piacere di videogiocare. Si tratta di fenomeni talmente “violenti” nella loro apparizione da risultare fastidiosi, oltre che inspiegabili. Quasi: il sospetto è che il passaggio obbligato all’Unreal Engine, sfruttato proprio per “allungare” le tappe e avvicinare i percorsi alla realtà, abbia messo in crisi la gestione delle risorse hardware. C’è da dire che il “difetto”, nonostante qualche correttivo post lancio già pubblicato in questi giorni, sarebbe stato riscontrato in situazioni alterne un po’ su tutti gli ambiti, PC e Console, e da un gran numero di utenti. Difficile quindi capire se la criticità possa essere definitivamente risolta nel prossimo futuro con qualche nuovo update. C’è da dire, pure, che quello dei fotogrammi perduti non è l’unico “mistero” che scarabocchia la tela dipinta da Codemasters.

Sempre sotto il fronte tecnico o, se si preferisce, prettamente visivo, il pacchetto mostra continui alti e bassi tra location. Alcune, come Montecarlo o la Croazia, magari passando per la Sardegna, sono davvero belle, specie in determinate condizioni meteo. Altre, non si offendano le già citate divinità olimpiche, sono evidentemente meno curate. La Grecia, appunto, o magari la Svezia. In linea di massima, alcune cose di EA Sports WRC sono semplicemente più brutte da vedere non solo rispetto agli ultimi rally ufficiali di Kylotonn, ma anche, è questo è davvero strano, in paragone alle cose migliori offerte dall’incarnazione next gen del “vecchio” DiRT 2.0. Ovviamente, se dovessimo scegliere un videogioco di rally da consigliare al classico alieno appena sbarcato sul Pianeta Terra, non indugeremmo più di tanto. Un po’ per le novità introdotte alla guida, un po’ per i vantaggi legati alla licenza ufficiale e un po’ perché, diciamo la verità, le tappe lunghe sono comunque un’esperienza da vivere con la mano tremante sul freno a mano, EA Sports WRC è un gioco migliore, nel complesso, rispetto a qualsiasi altro prodotto simile. Merito anche di un eccellente sound design e, questa la vera chicca, di un senso di velocità ineguagliato e forse ineguagliabile. Ed ecco che sì, stutter a parte, l’essenza del campionato mondiale di rally è tutta lì. In quella splendida, difficile e spaventosa esperienza di guidare quasi “al buio”, aiutati dalla voce del navigatore e dell’istinto da pilota professionista che spesso alberga nell’animo del videogiocatore. Easy left, medium right: bentornato a casa, WRC.

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Electonic Arts

Nonostante le critiche mosse in attacco, abbiamo recuperato più di qualche certezza persa per strada scrivendo la recensione di EA Sports WRC. È vero, il gioco è imperfetto negli aspetti tecnici e visivi e, puro vangelo, tradisce uno sviluppo se non travagliato, quanto meno accelerato dalle scadenza proprie di un grande publisher come il colosso canadese. Eppure, la classe di Codemasters non si perde né nelle politiche in odor di “abbonamento privilegiato” legate ai Momenti, né tantomeno in qualche drastico rallentamento avvertito nelle tappe più lunghe, belle e faticose. A perdersi, se mai, è qualche decimale saltato nella valutazione finale di un titolo che, per sensazioni e fascino legate anche alla disciplina, resta uno dei migliori racing su cui potrete mai mettere le mani. Sul volante e sul pomello, poi sul freno a mano ma sempre ben salde, a caccia del tempo migliore della vostra vita.