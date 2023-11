The Marvels Speciale: le principali notizie sul nuovo film del MCU

La forgia della Marvel Entertainment è sempre al lavoro, producendo nuovissimi film relativi al Marvel Cinematic Universe, tra cui il più recente The Marvels, film con protagonista Capitan Marvel, Monica Rambeau – già vista in Wandavision -, e Kamala Khan, anche nota come Ms. Marvel, protagonista dell’omonima serie.

In questo speciale, percorreremo tutte le principali notizie in merito all’uscita della pellicola, esplorando i poster, le immagini, e i video promozionali che hanno anticipato l’evento.

Articoli Consigliati Trolls 3 – Tutti Insieme Recensione: La sostenibile leggerezza dei Trolls The Legend of Zelda: il film era in discussione da 10 anni

The Marvels: l’avventura cosmica tutta al femminile

La trama, già esplorata in modo approfondito qui, vuole raccontare dei passi successivi di Capitan Marvel proprio dove l’avevamo lasciata nel primo film. Dopo l’uscita del primissimo teaser, infatti, e la pubblicazione dei relativi poster in merito alla presentazione dei personaggi – tra cui Goose, il gatto alieno, presente anche nella serie evento Infinity Paws, in uscita nel 2024-, The Marvels ha subito fatto parlare di sé, con la presenza in scena di questo nuovo trio, di cui abbiamo avuto modo di esplorare le vicende anche in altri episodi targati MCU.

I fan si sono subito dimostrati entusiasti, soprattutto durante il Marvel NYCC, dove folle di cosplayer hanno invasi i vari pannelli, aspettando impazientemente l’attesa del film, e la Marvel non si è fatta attendere, promuovendo libri e graphic novel che ritraggono le nostre eroine sullo schermo, implementando così la dose di nozioni di cui solitamente si nutrono gli appassionati a questa saga.

Ovviamente, anche la distribuzione del merchandising ha favorito quest’attesa, soprattutto la diffusione delle quattro penne in edizione limitata, distribuite dal gruppo Bic. Un modo come un altro per contribuire a “scrivere” il futuro di questa saga.

I poster, l’evento anteprima e l’accoglienza al cinema del film

Fun with Flerkens! 🐈 Join this live broadcast from the Cat Cafe Lounge in Los Angeles: https://t.co/5I545S48eP Art from @samdunn inspired by #TheMarvels.

Experience the film in theaters November 10. Get tickets now: https://t.co/0hqJatKGv9 pic.twitter.com/MBUFwUqMhz — Marvel Entertainment (@Marvel) November 2, 2023

Oltre ai primissimi poster ufficiali, la promozione del film ha fatto uscire una numerosa quantità di locandine, tra cui svetta sicuramente il poster che ritrae le tre eroine circondate da diversi gatti – che ovviamente sono molto importanti in questo film Marvel.

Non solo, in verità: vedere per la prima volta un team completamente al femminile rappresentava ancora una sorta di scoglio, soprattutto per la quantità di fan “tossici” che criticano anche gli ultimi volumi del MCU. Fortunatamente, l’accoglienza del film è stata positiva, tant’è che Brie Larson, interprete di Capitan Marvel, ha rilasciato un piccolo video in cui ringrazia proprio coloro che hanno supportato il film, cercando anche di ampliare le proprie vedute all’interno di una saga che è in continua trasformazione insieme al suo pubblico.

Infatti, molte persone si sono presentate all’evento di anteprima a Las Vegas, partecipando a un evento mozzafiato, dove il gigantesco ologramma che ha raffigurato proprio il pluricitato Goose ha accolto tutti i fan, insieme alla stessa Brie Larson, che ha fatto una piccola presentazione durante l’evento.

Welcome to Las Ve-Goose! Our favorite Flerken took over the Vegas skyline for a special launch event screening of #TheMarvels. In theaters Friday. Get tickets now: https://t.co/Kxr9oQ6fNW pic.twitter.com/qcl3SPHSiB — Marvel Entertainment (@Marvel) November 8, 2023

Infine, è stato pubblicato l’ultimissimo teaser trailer, poco prima dell’uscita al cinema del film. Sicuramente The Marvels vuole portare sullo schermo un messaggio importante, raccontando una storia dove la parola eroe è una “nozione vecchio stampo” – citando proprio Nick Fury -, in cui subentra la fragilità umana e l’importanza di perseverare insieme verso un obiettivo.

The Marvels vi aspetta al cinema, e per conoscere tutte le notizie a riguardo, vi invitiamo a seguire i rispettivi canali social. Rimaniamo sempre connessi per nuove importanti novità!