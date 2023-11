Tekken 8 aggiunge la combattente Reina

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tekken 8 rivelando la nuova arrivata Reina, il Fulmine Viola come personaggio giocabile. Il personaggio è circondato dal mistero e di lei si sa solo che è una studentessa della Mishima Polytechnical School. Sembra anche avere un interesse molto speciale in Jin, e specialmente nel combattere con lui. Di seguito la presentazione ufficiale del personaggio tramite il direttore di Tekken 8 Kohei Ikeda in un post sul PlayStation Blog:

Reina era un personaggio concepito durante lo sviluppo della storia di Tekken 7 dieci anni fa. Gioca un ruolo fondamentale nella storia di Tekken 8 , The Dark Awakens. Nonostante il suo aspetto affascinante e alla moda, emana un carismatico senso del male, riflettendo la dualità del suo personaggio sia nella personalità che nello stile di combattimento.

Articoli Consigliati NHL 24: è arrivato l’update con Bobby Orr The Talos Principle 2 Recensione: filosofia di un non umano

Reina utilizza uno stile di combattimento acrobatico radicato nel Taido, utilizzando tecniche rapide e brutali come colpi con la mano di coltello, colpi sugli occhi e graffi che riflettono il suo carattere. Utilizza una mossa speciale chiamata Sentai per ridurre rapidamente la distanza e lanciare attacchi, mentre Unsoku le permette di sferrare attacchi potenti con un gioco di gambe agile, dimostrando un approccio al combattimento rapido e aggressivo. Inoltre, Reina ha in qualche modo acquisito tecniche come Wind God Fist e Spinning Demon, sinonimo del karate in stile Mishima, e mostra persino un aspetto da combattente potente, offrendo mosse potenti dalla posizione Ira Celeste una volta usata da Heihachi. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

TEKKEN 8, il nuovissimo capitolo della leggendaria serie TEKKEN, porta lo scontro nella nuova generazione. Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 spinge al limite l’hardware e la tecnologia della nuova generazione. Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori.

Tekken 8 verrà lanciato il 26 gennaio 2024 per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.