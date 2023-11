Persona 5 Tactica: ecco il trailer su Kasumi Yoshizawa

ATLUS ha pubblicato un nuovo trailer di Persona 5 Tactica introducendo il contenuto scaricabile del day one “Repaint Your Heart” e il personaggio Kasumi Yoshizawa (doppiato da Sora Amamiya). Il titolo arriverà il 17 novembre 2023 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. L’IP sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita. Di recente è stato pubblicato il trailer su Goro Akechi. Di seguito la descrizione ufficiale del personaggio:

Una bellissima studentessa, ammessa all’Accademia Shujin lo stesso anno in cui il Protagonista si trasferisce. Con un eccellente track record nella ginnastica sin dalla scuola media, l’Accademia ha grandi speranze per la sua carriera atletica. La sua Persona è Cendrillon.

Persona 5 Tactica presenta cinque livelli di difficoltà, da Rilassata a Spietata, grazie ai quali sia i neofiti che i veterani dei GDR strategici potranno trovare il livello di sfida più adatto a loro. Ricordiamo che Atlus ha anche confermato Orpheus Picaro e Izanagi Picaro come bonus pre-ordine che possono aiutare in combattimento. Di seguito una panoramica del titolo:

I Phantom Thieves sono tornati per una nuova missione! In una giornata apparentemente normale al Café Leblanc, i nostri eroi vengono improvvisamente trasportati in un altro mondo di guerra e oppressione. Uniscono le forze con il capo del corpo ribelle per guidare il colpo di stato e liberarsi dal dominio tirannico. Scatena una rivoluzione, attraversa i regni e scopri la verità dietro questo mondo misterioso.

Persona 5 Tactica è ora disponibile per il pre-ordine e arriverà in tutto il mondo il 17 novembre 2023 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il gioco sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.