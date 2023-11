Hearthstone Resa dei Conti nelle Maleterre Provato: ecco i migliori mazzi Theorycraft!

Hearthstone Resa dei Conti nelle Maleterre promette davvero davvero bene. Il gioco sembra infatti aver trovato il modo di mantenersi a galla nel mondo dei giochi di carte digitali. O meglio, Ri-trovato, perché in fondo da tre espansioni e mini set a questa parte la strategia parrebbe essere tornata a essere quella sana e sacrosanta di dare un colpo al cerchio, e uno alla botte. Un po’ di contenuto per i giocatori esclusivamente competitivi, e una ragione per chi competitivo non è per tirare fuori cappello e stivali, lazo e rivoltella, e iniziare una cavalcata selvaggia verso la locanda. E questo solo guardando a Resa dei Conti: avremmo potuto dire “un motivo per indossare gli scaldamuscoli e correre a quel Rave Party”, o “per vestirsi con la propria tonaca preferita e iniziare a lodare il signore oscuro Yogg Saron”, se avessimo voluto attenerci alle ultime due, divertentissime espansioni precedenti quella in oggetto oggi.

C’è l’imbarazzo della scelta, e il segreto è proprio questo: giocare con l’immaginazione e le suggestioni, con le tematiche non per forza rigidamente aderenti al mondo di Warcraft del passato o, comunque, non unicamente pensate come secondarie rispetto al gioco giocato. Che comunque, a scanso di equivoci lo ripetiamo, non se la passa troppo male e anzi, è ben curato con patch puntuali e un bel po’ di mazzi viabili diversi, in barba ai meta mono deck di qualche anno fa. Noi abbiamo provato l’espansione per una serata intera, e le nostre impressioni sono più che positive. Nella recensione completa, che arriverà prossimamente, vi sapremo dire di più: per ora, invece, ci limitiamo a descrivervi la nostra esperienza con 1 mazzo Theorycraft per ogni Classe, che volendo potrete copiare e usare anche voi una volta uscito il pacchetto. Mica male eh?

Mezzogiorno di fuoco…

Anzitutto, però, potrebbe essere utile un minimo di introduzione all’espansione e al suo tema: le Maleterre. Praticamente il selvaggio West del mondo di Warcraft, desertico e invaso da banditi, nativi e cow…boy? Più Cow-orchi, cow-elfi e cow-murloc, forse. Ecco come, sul sito e sui comuni ati ufficiali, Blizzard stessa ha introdotto ai giocatori Resa dei Conti nelle Maleterre:

“La Società mineraria Rocciasanguigna ha trovato l’Azerite nelle Maleterre. I suoi addetti stanno scavando in profondità, prosciugando il territorio da ogni sua risorsa. Così facendo, stanno distruggendo le Maleterre, risvegliando gli Elementali assopiti! Ora, misteriosi fuorilegge stanno cavalcando verso la città per sistemare le cose. I rotolacampo ruzzolano pigramente e si prospetta un mezzogiorno di fuoco. Monta a cavallo e indossa il tuo cappello, è l’ora della Resa dei Conti nelle Maleterre! Resa dei Conti nelle Maleterre uscirà in tutto il mondo il 14 novembre, con 145 nuove carte esuberanti! Puoi trovare il calendario completo di presentazione di Resa dei Conti nelle Maleterre, e tutte le carte che sono già state annunciate, visitando la raccolta ufficiale delle carte. Ricorda di controllare spesso: la pagina verrà aggiornata con nuove carte ogni giorno.”

Proseguendo con la lettura dei comunicati, gli sviluppatori hanno introdotto anche le due nuove meccaniche peculiari del set. Che, come da tradizione, sono legate a doppio filo con il setting generale da pistoleri e cercatori d’oro. La prima è “manolesta”, e Blizzard la descrive così: “Per vincere la Resa dei Conti nel selvaggio West, dovrai essere veloce nell’estrazione! Le carte con la nuova abilità Mano Lesta garantiscono un bonus speciale se giocate nel turno in cui entrano nella mano del giocatore. Gioca le carte non appena le peschi per ottenere il massimo effetto!”. Manolesta è senza dubbio interessante soprattutto quando riguarda effetti che si deprezzano giocando la carta appena pescata, facendo delle nuove carte di questo tipo uno staple nei deck tempo e aggro che “prima agiscono e meglio è”.

La seconda, invece, è “dissotterra”, ed è forse un filo meno “innovativa” in senso stetto, nonché meno prevedibile in ambito competitivo perché si basa sul concetto di RNG e “pesca casuale”. Ecco il testo estratto dal sito ufficiale: “Cosa cerca la Società mineraria Rocciasanguigna? Tesori, ovviamente! Le carte con la nuova abilità Dissotterra, quando giocate, ti conferiscono un Tesoro. Ogni volta che utilizzi Dissotterra ottieni un Tesoro del livello in cui ti trovi, dopodiché progredisci al livello successivo; quindi, più scavi in profondità nella miniera, più grandi e rari saranno i tesori che otterrai. A volte sporcarsi le mani ripaga! Quindi, la prima volta che Dissotterri ottieni uno dei cinque Tesori Comuni da 1 Mana. La volta successiva che Dissotterri ottieni uno dei cinque Tesori Rari da 2 Mana. Dopodiché, uno dei cinque Tesori Epici da 3 Mana. Una volta esaurite le risorse della tua miniera, inizia a scavare in una nuova vena partendo dalla rarità Comune! In totale, ci sono 15 Tesori Dissotterrabili Generici per tutte le Classei: cinque per ogni rarità.

Cinque Classi stanno collaborando con la Società mineraria Rocciasanguigna: Cavaliere della Morte, Mago, Ladro, Stregone e Guerriero. Questi minatori esperti possono scavare persino più in profondità con Dissotterra. Ciascuna di queste Classi ha un Tesoro Leggendario da 4 Mana per ciascuna Classe, che si ottiene Dissotterrando per la quarta volta. Eureka! I Tesori Dissotterrati presentano delle rarità in modo che tu possa sapere in che punto ti trovi nella miniera. Tuttavia, nessuna di queste è una carta collezionabile del set, quindi è possibile ottenerle solo utilizzando Dissotterra. Puoi visualizzare questi Tesori Dissotterrabili con la funzionalità “Carte collegate” nella Raccolta delle carte ufficiale. I Tesori Dissotterrabili Leggendari verranno rivelati in questa stagione.”

Concludiamo questo paragrafo informativo con una “last call” per chi volesse ancora prenotare uno dei bundle disponibili. “Il Mega Pacchetto di Resa dei Conti nelle Maleterre include 80 buste di carte di Resa dei Conti nelle Maleterre, 10 buste di carte Dorate di Resa dei Conti nelle Maleterre, 1 carta Leggendaria Pregiata casuale di Resa dei Conti nelle Maleterre Dorata, 1 carta Leggendaria Dorata casuale di Resa dei Conti nelle Maleterre, il modello eroe del Druido Ulfar e il dorso Ulfar! Il Pacchetto di Resa dei Conti nelle Maleterre include 60 buste di carte di Resa dei Conti nelle Maleterre, 2 buste di carte Leggendarie casuali di Resa dei Conti nelle Maleterre e il dorso Ulfar! I Pacchetti di Preacquisto saranno disponibili solo fino al lancio di Resa dei Conti nelle Maleterre, il 14 novembre. Non perderti l’occasione di accaparrarti queste offerte!”

Hearthstone Resa dei Conti nelle Maleterre: i migliori mazzi Theorycraft secondo noi!

Eccoci infine giunti alla parte più succosa di questo articolo: le liste theorycraft per ogni Classe! Vi anticipiamo che ci siamo basati su delle liste gentilmente fornite da Blizzard per l’evento, rimaneggiandole quel tanto che basta per adattarle al nostro playstile personale. Ci siamo imposti una sola regola: cercare di sfruttare il più possibile le signature abilities per creare archetipi nuovi, o stravolgere liste esistenti prima di Maleterre. Niente “modifiche light”, per quanto, almeno così ci è sembrato, ci siano parecchie possibilità per potenziare senza sforzi e con poche aggiunte idee pre-esistenti. Niente scorciatoie in questo provato: solo massima spesa per massima resa!

Noterete che sono tornati alla ribalta anche i mazzi “highlander”, cioè con solo una copia di ogni carta nel deck, senza duplicati. Infatti, tra le carte generiche ce n’è una davvero troppo forte per non tentare di farci girare attorno qualche strategia: la carta eroe Reno, Lone Ranger. Non possiamo sapere se a meta stabilizzato saranno sufficienti i suoi effetti e le sue sinergie, che tuttavia già ora in fase di test sono parse più che solide. Di sicuro, i deck highlander hanno un sapore tutto loro, e ogni partita sembra molto diversa dalla precedente, dato che il pool di carte da cui peschiamo è notevolmente più alto, e si ha la sensazione di dover “incastrare” un meccanismo differente per ciascun match!

-DEATH KNIGHT: Rainbow Excavate

Classe: Death Knight

Formato: Standard

Anno del lupo

2x (1) Body Bagger

2x (1) Death Growl

2x (1) Fistful of Corpses

2x (2) Kobold Miner

2x (2) Pile of Bones

2x (3) Acolyte of Death

2x (3) Corpse Farm

2x (3) Crop Rotation

2x (3) Reap What You Sow

1x (4) Maw and Paw

2x (4) Skeleton Crew

2x (5) Burrow Buster

1x (5) Taelan Fordring

1x (7) Patchwerk

1x (8) The Primus

2x (9) Stitched Giant

1x (10) Climactic Necrotic Explosion

1x (20) Reska, the Pit Boss

Per usare questo mazzo, copia il codice seguente e incollalo direttamente nell’applicazione di gioco!

AAECAfHhBAaoigSJ5gT8+QXt/wWLkgb/lwYM2fEEsvcEmIEF88gFyoMG0IMG9YwG94wG85EGg5IGkZcGgJgGAAA=



-DEMON HUNTER: Highlander

Classe: Demon Hunter

Formato: Standard

Anno del lupo

1x (1) Crimson Sigil Runner

1x (1) Illidari Studies

1x (1) Oasis Outlaws

1x (1) Sir Finley, Sea Guide

1x (1) Vicious Slitherspear

1x (2) Astalor Bloodsworn

1x (2) Bartend-O-Bot

1x (2) Gold Panner

1x (2) Parched Desperado

1x (2) Spectral Sight

1x (2) Wayward Sage

1x (3) Aldrachi Warblades

1x (3) Flint Firearm

1x (3) Gaslight Gatekeeper

1x (3) Rustrot Viper

1x (3) Snake Eyes

1x (4) Blademaster Okani

1x (4) Felerin, the Forgotten

1x (4) Kayn Sunfury

1x (4) Pozzik, Audio Engineer

1x (4) Prosecutor Mel’tranix

1x (4) School Teacher

1x (4) Sheriff Barrelbrim

1x (5) Gunslinger Kurtrus

1x (5) Magatha, Bane of Music

1x (6) Sylvanas, the Accused

1x (7) Argus, the Emerald Star

1x (7) Prison of Yogg-Saron

1x (7) Xhilag of the Abyss

1x (8) Reno, Lone Ranger

Per usare questo mazzo, copia il codice seguente e incollalo direttamente nell’applicazione di gioco!

AAECAea5Ax6DnwSzoAS0oATlsASIsgTHsgSWtwT5vwT+vwTu7QSk7wSkkgXipAX0yAXm5AXh+AX++AWogAbcggbIjwaJkAaNkAaPkAahkgbkmAbOnAaangaongbNngavqAYAAAA=



-DRUID: Mostly Highlander

Classe: Druid

Formato: Standard

Anno del lupo

1x (0) Aquatic Form

1x (1) Sir Finley, Sea Guide

1x (2) Astalor Bloodsworn

2x (2) Embrace of Nature

1x (2) Solar Eclipse

1x (2) Splish-Splash Whelp

1x (2) Whelp Wrangler

1x (3) Flint Firearm

2x (3) Frost Lotus Seedling

1x (3) Photographer Fizzle

1x (3) Take to the Skies

1x (4) Desert Nestmatron

1x (4) E.T.C., Band Manager

1x (5) Summer Flowerchild

1x (5) Summer Flowerchild

1x (8) Freya, Keeper of Nature

1x (4) Ignis, the Eternal Flame

1x (4) Sheriff Barrelbrim

1x (4) Spinetail Drake

1x (4) Widowbloom Seedsman

2x (5) Nourish

1x (5) Summer Flowerchild

1x (6) Doomkin

1x (6) Sunspot Dragon

1x (6) Sylvanas, the Accused

1x (7) Prison of Yogg-Saron

1x (8) Reno, Lone Ranger

1x (8) Rheastrasza

1x (9) Yogg-Saron, Unleashed

1x (10) Eonar, the Life-Binder

Per usare questo mazzo, copia il codice seguente e incollalo direttamente nell’applicazione di gioco!

AAECAZICGOWwBK7ABMHfBKTvBOKkBf3EBazRBf3fBZ/zBf74Bc6ABtiBBqGSBqmVBruVBryVBr+VBuSYBtGcBtecBtqcBvGcBqmeBq+oBgPanwTb+gXx+gUAAQOuwAT9xAX93wX9xAXd+gX9xAUAAA==



-HUNTER: Small Beast

Classe: Hunter

Formato: Standard

Anno del lupo

2x (1) Awakening Tremors

2x (1) Sneaky Snakes

2x (1) Thornmantle Musician

2x (2) Barrel of Monkeys

2x (2) Bunny Stomper

2x (2) Dire Wolf Alpha

2x (2) Gold Panner

2x (2) Observer of Myths

2x (3) Animal Companion

2x (3) Bovine Skeleton

2x (3) Harpoon Gun

2x (3) Raid Leader

2x (5) Cattle Rustler

2x (5) Shadehound

1x (6) Aggramar, the Avenger

1x (7) Hydralodon

Per usare questo mazzo, copia il codice seguente e incollalo direttamente nell’applicazione di gioco!

AAECAR8C57kE1/kFDqGfBKSgBIPIBInUBMDtBObKBZf2Bcj2BdL4BcuOBs2OBsmRBs6cBtOcBgAA



-MAGE: Big Spell Excavate

Classe: Mage

Formato: Standard

Anno del lupo

2x (1) Miracle Salesman

1x (1) Sir Finley, Sea Guide

1x (2) Astalor Bloodsworn

2x (2) Gold Panner

2x (2) Greedy Partner

2x (2) Kobold Miner

2x (3) Nightcloak Sanctum

1x (4) E.T.C., Band Manager

1x (2) Cryopreservation

1x (5) Star Power

1x (6) Theotar, the Mad Duke

1x (4) Reliquary Researcher

1x (4) Sheriff Barrelbrim

1x (5) Burrow Buster

1x (5) Magatha, Bane of Music

2x (6) Barbaric Sorceress

2x (6) Blastmage Miner

1x (6) Mes’Adune the Fractured

1x (6) Sylvanas, the Accused

2x (8) Arcane Defenders

1x (8) Ragnaros the Firelord

1x (9) Yogg-Saron, Unleashed

1x (10) Neptulon the Tidehunter

2x (10) Sunset Volley

Per usare questo mazzo, copia il codice seguente e incollalo direttamente nell’applicazione di gioco.

AAECAf0EDOWwBL/OBKTvBOKkBf3EBebkBdCDBqGSBqmVBvebBrOcBoCfBgmZsASEkwXMkwWQgwbKgwaFjgbzmwb0mwbOnAYAAQO42QT9xAXz8gX9xAWVhwb9xAUAAA==



-PALADIN: Pure Holy

Classe: Paladin

Formato: Standard

Anno del lupo

2x (1) Righteous Protector

2x (1) Sanguine Soldier

2x (1) Sinful Sous Chef

2x (2) Hand of A’dal

2x (2) Hi Ho Silverwing

1x (2) Order in the Court

2x (2) Showdown!

2x (2) Spotlight

2x (3) Boogie Down

2x (3) Deputization Aura

2x (3) Holy Cowboy

2x (3) Seal of Blood

2x (4) Keeper’s Strength

2x (7) Prismatic Beam

1x (7) The Countess

2x (10) The Garden’s Grace

Per usare questo mazzo, copia il codice seguente e incollalo direttamente nell’applicazione di gioco!

AAECAZ8FAobiBMDiBA7JoATavQS/4gSBlgWDlgXBxAXGxAWWjgaZjgbjjga8jwaOlQb1lQa1ngYAAA==



-PRIEST: Naga Priest

Classe: Priest

Formato: Standard

Anno del lupo

2x (1) Crimson Clergy

2x (1) Funnel Cake

2x (1) Mistake

1x (1) Priestess Valishj

2x (1) Serpent Wig

2x (1) Shadowtouched Kvaldir

2x (1) Vicious Slitherspear

2x (2) Dryscale Deputy

2x (2) Gold Panner

2x (2) Holy Springwater

2x (2) Murkwater Scribe

2x (3) Benevolent Banker

2x (3) Handmaiden

1x (4) Pip the Potent

2x (4) School Teacher

2x (6) Thirsty Drifter

Per usare questo mazzo, copia il codice seguente e incollalo direttamente nell’applicazione di gioco!

AAECAa0GAomyBKSdBg6i6APtsQSIsgSktgSntgSWtwSVqgWi6QXrmAb1mAbDnAbGnAbOnAamnQYAAA==



-ROGUE: Bounce Excavate

Classe: Rogue

Formato: Standard

Anno del lupo

1x (0) Shadow of Demise

2x (0) Shadowstep

2x (1) Bloodrock Co. Shovel

2x (1) Breakdance

2x (1) Gone Fishin’

2x (1) Tar Slick

1x (2) Astalor Bloodsworn

2x (2) Fan of Knives

2x (2) Kobold Miner

2x (2) Pit Stop

2x (2) Potion Belt

2x (2) Serrated Bone Spike

2x (4) Antique Flinger

1x (4) Drilly the Kid

2x (4) Prison Breaker

1x (4) Sheriff Barrelbrim

2x (5) Burrow Buster

Per usare questo mazzo, copia il codice seguente e incollalo direttamente nell’applicazione di gioco!

AAECAaIHBMygBeKkBaGSBtCUBg32nwS3swT13QTfoAXfwwXI+wWh/AXKgwbQgwbJlAbKlAbCmgbZogYAAA==



-SHAMAN: Elementals

Classe: Shaman

Formato: Standard

Anno del lupo

1x (1) Emerald Skytalon

2x (1) Glacial Shard

2x (1) Mistake

2x (1) Shock Hopper

2x (2) Amalgam of the Deep

2x (2) Flame Revenant

2x (2) Menacing Nimbus

2x (2) Rolling Stone

2x (2) Trusty Companion

2x (3) Eroded Sediment

2x (3) Minecart Cruiser

1x (4) Brass Elemental

2x (4) Dang-Blasted Elemental

2x (5) Living Prairie

1x (5) Magatha, Bane of Music

1x (7) Skarr, the Catastrophe

2x (8) Azerite Giant

Per usare questo mazzo, copia il codice seguente e incollalo direttamente nell’applicazione di gioco!

AAECAaoIBLi0BMHQBebkBcCPBg3joASywQSVqgWWtwXf/gWwjQaKjwa+jwbDjwbslQb1mwbxnQbTngYAAA==



-WARLOCK: Excavate Control

Classe: Warlock

Formato: Standard

Anno del lupo

2x (1) Armor Vendor

1x (1) Sir Finley, Sea Guide

2x (1) Smokestack

1x (2) Astalor Bloodsworn

2x (2) Defile

2x (2) Drain Soul

2x (2) Kobold Miner

2x (2) Saloon Brewmaster

2x (2) Watcher of the Sun

1x (2) Youthful Brewmaster

2x (3) Reverberations

1x (4) E.T.C., Band Manager

1x (2) Youthful Brewmaster

1x (6) Theotar, the Mad Duke

1x (8) Twisting Nether

1x (4) Ignis, the Eternal Flame

2x (4) Mo’arg Drillfist

1x (5) Burrow Buster

1x (6) Doomkin

1x (7) Tram Conductor Gerry

1x (8) Gigafin

1x (9) Flesh Behemoth

1x (9) Sargeras, the Destroyer

1x (10) Thaddius, Monstrosity

Per usare questo mazzo, copia il codice seguente e incollalo direttamente nell’applicazione di gioco!

AAECAf0GDJygBOWwBPXHBNSVBeKkBcKlBf3EBab7Bc6ABtiBBtCDBqeoBgnnoATI6wWt7QXxgAbKgwbYmAbvmwbPngb4owYAAQODoAT9xAWcoAT9xAW42QT9xAUAAA==



-WARRIOR: Excavate Control

Classe: Warrior

Formato: Standard

Anno del lupo

2x (1) Shield Slam

2x (2) Bladestorm

2x (2) Kobold Miner

2x (2) Shield Block

2x (2) Stoneskin Armorer

2x (3) Bellowing Flames

2x (3) Heavy Plate

2x (3) Reinforced Plating

2x (4) Craftsman’s Hammer

1x (4) Igneous Lavagorger

1x (4) Ignis, the Eternal Flame

2x (5) Burrow Buster

2x (5) Sanitize

2x (6) Trial by Fire

2x (7) Badlands Brawler

1x (8) Boomboss Tho’grun

1x (8) Odyn, Prime Designate

Per usare questo mazzo, copia il codice seguente e incollalo direttamente nell’applicazione di gioco!:

AAECAQcE784EpfYF2IEG95cGDYmgBI7UBLT4BbX4BZD7BaH7BaT7BYWCBsqDBtCDBpKOBsKRBouUBgAA

Hearthstone Resa dei Conti nelle Maleterre: ho un’espansione (bella) nello stivale?

Ci sarà tempo per tirare le somme con più precisione, una volta che avremo in mano per più tempo tutte le carte e le opzioni dell’espansione. Ma indubbiamente, chi ben comincia è a metà dell’opera, e Resa dei Conti nelle Maleterre è un primo passo deciso e sicuro di sé e delle possibilità tutte da esprimere della tematica western e dell’espansione. Le due abilità signature di Maleterre sono divertenti da usare e facili da padroneggiare, si integrano bene con la moltitudine di opzioni già esistenti nel meta e, soprattutto, distribuiscono un power level non esagerato, ma comunque esaltante, più o meno su tutte le Classi. Che, dulcis in fundo, ci è sembrato stiano lentamente riconquistando l’identità ben definita che possedevano un tempo, e che stava diluendosi e appiattendosi un po’ troppo.

Come sempre, però, nell’ultimo paragrafo di ogni pezzo relativo Activision Blizzard e Hearthstone nello specifico ci sentiamo sempre in dovere di dare una tirata d’orecchie al reparto Esport. Per ora, infatti, sembra quasi che concentrandosi come sta accadendo ora sui setting evocativi, i developer stiano allentando la presa sulla gestione degli eventi, che di anno in anno si sono diradati e rimpiccioliti al punto da allontanare alcuni volti storici del gioco. Attirandone molti altri come “neofiti”, certo. È un gioco di equilibri, un’altalena. E per ora, anche se i motivi sono giustificabili, il peso si sta distribuendo tutto da una parte. Piano piano, un passo alla volta. Basta che siano tutti belli come Resa dei Conti nelle Maleterre!