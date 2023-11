Playstation 5 ottiene un nuovo brevetto per i giochi in streaming

Come la maggior parte delle altre aziende nel settore dei giochi, Sony deposita spesso brevetti per potenziali idee tecnologiche e legate alla tecnologia, ma soprattutto alla sua console PlayStation 5, come un controller in grado di emulare i cambiamenti di temperatura ai giocatori che ricevono assistenza in tempo reale da parte di “esperti” durante il gioco. Il più recente il brevetto depositato dalla società da scoprire potrebbe essere di particolare interesse per molti.

Come notato da The Loadout, Sony ha recentemente pubblicato un brevetto intitolato “Streaming di contenuti con avvio del gameplay”, che descrive un metodo con cui i giocatori avviano i giochi e ripartono direttamente da specifici momenti, attività o missioni di gioco, potenzialmente attraverso l’implementazione dello streaming cloud. Di seguito la descrizione tramite l’abstract del brevetto:

Viene fornito un sistema e un metodo per avviare il gameplay da contenuti in streaming. Le informazioni riguardanti i contenuti multimediali possono essere prese d’assalto nella memoria. Tale contenuto multimediale può avere almeno uno o più punti di attivazione e ciascun punto di attivazione può essere associato a una serie di dati di gioco specifici per una scena di gioco all’interno di un titolo interattivo. Il contenuto multimediale può essere trasmesso in streaming a un dispositivo utente tramite una rete di comunicazione. Una selezione di uno degli almeno uno o più punti di attivazione può essere ricevuta attraverso la rete di comunicazione dal dispositivo utente. L’identificazione dell’insieme di dati di gioco associati al punto di attivazione selezionato può essere identificata e il titolo interattivo per il gioco può essere lanciato dal dispositivo dell’utente in base all’insieme identificato di dati di gioco associati al punto di attivazione selezionato.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.