Super Mario RPG Remake: ecco il trailer panoramico

Nintendo ha pubblicato, tramite il canale YouTube NintendoItalia, il trailer panoramico di Super Mario RPG Remake (trovate qui il nostro Provato), mettendo in evidenza tutte le novità presenti nel remake e mostrando anche alcuni momenti di gameplay. Il gioco torna con la sua visuale isometrica e i combattimenti a turni con Mario e i suoi alleati, ma con una grafica modernizzata. L’IP è ufficialmente la rivisitazione dell’omonimo gioco uscito su SNES nel 1996. Di seguito una panoramica del trailer:

Scopri perché Mario e Bowser hanno unito le forze, cos’è la Banda di Fabbro Magno e quali avventure ti aspettano in Super Mario RPG con questo trailer esteso!

Sebbene il co-regista del gioco originale Chihiro Fujioka non sia coinvolto nel remake, è confermato che la compositrice Yoko Shimomura, che ha composto le colonne sonore per la versione originale, prenderà parte anche al progetto del Remake. Di recente, sono stati pubblicati da Nintendo le immagini che mostrano una serie di attività di gioco a cui i giocatori si dedicheranno come il combat system e i mini giochi. Di seguito una panoramica del gioco:

Pubblicato in origine solo in Giappone e negli Stati Uniti per Super NES, Super Mario RPG fa il suo ritorno con una nuova grafica. Unisciti a Mario, Bowser, la Principessa Peach e i personaggi originali Mallow e Geno in un RPG ricco di colpi di scena e tesori. Mario deve unire le forze con i suoi alleati per fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno, recuperare sette stelle e riparare la Via Stellare. Che tu abbia giocato all’originale o no, puoi tuffarti in questa versione per Nintendo Switch del primissimo RPG della serie Super Mario. Il gioco arriverà su Nintendo Switch il 17 novembre.

Super Mario RPG Remake è pronto per il lancio su Nintendo Switch il 17 novembre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.