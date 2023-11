Pokemon scarlatto e Pokemon Violetto: in arrivo il Tera Raid da 7 stelle di Eevee

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi RPG open world della serie Pokémon. Potrete godervi i capisaldi della serie (incontrare Pokémon, allearvi o lottare con loro, allenarli e scambiarli) mentre vi immergete in un nuovo ed entusiasmante tipo di avventura. In questa nuova avventura, ci sono due Professori diversi; quello che incontrerai dipenderà dalla versione del gioco che sceglierai. Farete la conoscenza di due Professori diversi (a seconda della versione di gioco scelta) e di Nemi, la vostra nuova amica.

Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto sono disponibili su Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Serebii Update: The next 7 Star Tera Raid Battle has been fully revealed. Battle against Normal Tera Type Eevee.

Runs from November 17th through November 20th

Details @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/795X0YjGlG

— Serebii.net (@SerebiiNet) November 12, 2023