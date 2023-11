Indie World: Nintendo annuncia la data del prossimo evento

Nintendo ha annunciato la data del prossimo Indie World, evento in cui vengono mostrati i giochi dei team indipendenti in arrivo su Switch. Si terrà domani 14 novembre alle ore 18:00, potrà essere visto direttamente sul canale YouTube Nintendo, durerà 20 minuti e mostrerà, per l’appunto, nuovi annunci e aggiornamenti sui prossimi giochi indie per Switch.

Nella precedente edizione di aprile erano stati mostrati, tra i tanti, il reveal trailer di Blasphemous 2, la data di Oxenfree II: Lost Signals, l’uscita oggi stesso di Teslagrad 2 insieme alla remaster del primo e la data del DLC di Cult of the Lamb. Vedremo dunque domani cosa verrà mostrato di nuovo.

Articoli Consigliati The Game Awards 2023: ecco le nomination Medieval Dynasty: gli sviluppatori parlano dell’aggiornamento cooperativo

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Nintendo che annuncia la data dell’Indie World.