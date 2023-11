Il suono degli incubi: il podcast di Little Nightmares supera il milione di ascolti

Bandai Namco Europe ha anunnciato che Il Suono degli Incubi, il podcast a tema thriller psicologico, è stato ascoltato oltre un milione di volte. I sei episodi sono disponibili su tutte le principali piattaforme di streaming.

Ne Il Suono degli Incubi segui la storia di Nessi, una timida giovane ragazza, ricoverata nell’Istituto Psichiatrico delle Conteee, a causa dei suoi incubi in costante peggioramento, e posta sotto le cure del Dottore, che ha dedicato la sua vita ad aiutare i bambini a superare le loro malattie. Con il progredire delle sessioni, il passato del Dottore e gli incubi di Nessi sono destinati a scontrarsi.

Nel corso degli episodi, gli ascoltatori entreranno in profondità nella testa di Nessi e nei suoi incubi e saranno immersi nei vari luoghi che visita mentre dorme. Si sentiranno nella stessa posizione di Otto che mette in discussione la realtà di questo mondo onirico mentre vanno sempre più in profondità per capire cosa sta succedendo.

Bandai Namco Europe continua a esplorare nuovi modi per raccontare le storie dell’universo di Little Nightmares e Il Suono degli Incubi è il nuovo progetto transmediale nel franchise. Questo podcast arriva dopo due giochi, disponibili per console e PC e che hanno venduto oltre 12 milioni di copie, un gioco mobile e dei comic book.

Il podcast è stato un lavoro collaborativo guidato da Lonnie Nadler, come showrunner, e Thomas Rozes, come regista. Gli episodi sono stati scritti da Lonnie Nadler, Eugene Myers, Supermassive Games, sviluppatori di Little Nightmares III, e da due membri della community di Little Nightmares, Mike Bambridge (aka SuperHorrorBro) e It’s Just Jord. L’episodio 3, anche se scritto da Lonnie Nadler, è stato adattato da un’idea originale di uno dei nostri membri della community, selezionato attraverso un contest. Il Suono degli Incubi è attualmente disponibile in inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano.

Ha dichiarato Lucas Roussel, Content Creation & Publishing Director di Bandai Namco Europe:

“Siamo davvero orgogliosi del successo di questo nuovo strumento nell’universo di Little Nightmares. Lavorare su come mettere parole e voci in una storia che fino ad ora è stata non verbale è stata una sfida molto interessante, e crediamo che il risultato abbia soddisfatto sia i fan che i nuovi arrivati. Stiamo continuando a esplorare nuovi luoghi per raccontare storie a tutti, indipendentemente dal loro mezzo preferito, e continuiamo ad espandere la ricca e profonda tradizione di Little Nightmares insieme alla nostra community”.

Ha aggiunto Lonnie Nadler, Showrunner de Il Suono degli Incubi:

“Provo una straordinaria affinità creativa per Little Nightmares e l’opportunità di raccontare storie ambientate in questo mondo è stata un’esperienza fantastica”, “L’esplorazione dei personaggi di Nessi e Otto è stata resa ancora più arricchente grazie agli straordinari collaboratori che hanno contribuito a dar loro vita: i doppiatori, Tobias Lilja, compositore e sound designer dei primi due giochi, e il regista Thomas Rozès. Naturalmente, è stato anche un piacere lavorare con un team appassionato di altri scrittori, che include i membri della community”.