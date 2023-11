Hades in arrivo su iOS attraverso Netflix Games

Durante la Geeked Week 23 che si è svolta nel fine settimana appeno concluso, Supergiant Games ha annunciato che il suo titolo di punta, Hades, arriverà su dispositivi iOS, compresi iPhone e iPad, attraverso il catalogo Netflix Games.

Come si legge nelle domande scritte sul post dell’annuncio, il roguelike arriverà nel 2024, non è stata svelata la data precisa, ma ulteriori informazioni in merito arriveranno in prossimità del lancio. Il gioco dovrebbe funzionare perfettamente su un iPhone o iPad con iOS 16 o successivo: i requisiti completi verranno annunciati più vicini al lancio. Questa versione sarà disponibile in esclusiva tramite Netflix Games e non potrà dunque essere acquistata separatamente. Hades per iOS è dotato di controlli tattili completamente personalizzabili progettati per questa versione del gioco. È anche possibile collegare in modalità wireless un controller Bluetooth al dispositivo per un’esperienza più simile a quella di una console. Il gioco è stato sviluppato da parte di Secret6, in stretta collaborazione con Supergiant. Al momento non sono previste versione per dispositivi Android.

Sempre durante la Geeked Week sono stati annunciati anche altri giochi in arrivo sul catalogo dei giochi Netflix, come Death’s Door e Katana Zero (questi sia su iOS che su Android). Per quanto riguarda invece la serie roguelike di Supergiant, ricordiamo che al momento è in sviluppo il secondo capitolo.