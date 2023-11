Vanguard di Remedy cambia nome in Kestrel, con una nuova direzione per il progetto

Remedy Entertainment ha annunciato modifiche per Vanguard, nome in codice di un titolo annunciato originariamente nel 2021, per farne un gioco premium con una forte componente multigiocatore cooperativa.

Inizialmente pensato come multiplayer cooperativo free-to-play con nome in codice “Vanguard”, il gioco cambia anche il nome in “Kestrel”, diventando gioco premium con una forte componente multiplayer cooperativa.

Il 28 dicembre 2021 Remedy ha firmato un accordo globale con Tencent come partner editoriale per lo sviluppo di Vanguard. A causa delle incertezze nella creazione di un gioco di successo per il mercato free-to-play in rapida evoluzione e dei rischi associati, le parti hanno discusso una nuova direzione per il progetto del gioco, che avrà il nuovo nome in codice “Kestrel”.

Il reboot arriva quando il progetto ha raggiunto la fine della fase di proof-of-concept e dopo che Remedy e Tencent hanno avuto il tempo di valutare lo stato del progetto e i suoi prossimi passi.

Il progetto tornerà alla fase concettuale. Parte dell’ex team di sviluppo di Vanguard si trasferirà a lavorare sugli altri progetti in corso di Remedy, mentre la leadership principale e alcuni membri selezionati del team di sviluppo di Kestrel si concentreranno sulla nuova direzione del progetto a partire dalla fase concettuale, per creare un gioco di qualità superiore con una forte componente multiplayer cooperativa. La nuova esperienza si baserà maggiormente sui punti di forza di Remedy e sarà costruita su molte delle caratteristiche, degli asset e dei temi già progettati per Vanguard.

Ha dichiarato in merito Tero Virtala, CEO di Remedy Entertainment:

“Abbiamo fatto passi da gigante nello sviluppo del free-to-play e del multiplayer in Vanguard. Dopo un’attenta valutazione, crediamo che intraprendere una nuova direzione, in cui il gioco sarà costruito più intorno alle competenze principali di Remedy, sia la strada giusta da percorrere. Stiamo creando un altro gioco di Remedy con il continuo supporto di Tencent per creare una grande esperienza multigiocatore cooperativa”