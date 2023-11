Jim Southworth: morto il Cinematic Animation Lead di Baldur’s Gate 3

In queste ore, Larian Studio ha annunciato la scomparsa di Jim Southworth, Cinematic Animation Lead (responsabile delle animazioni cinematografiche) di Baldur’s Gate 3, uno dei titoli, se non il titolo, di maggiore impatto dell’anno, e sicuramente degli ultimi anni (basti vedere i premi ricevuti al Golden Joystick Award o le 8 nomination ai Game Awards).

Southworth era arrivato a Larian come Art Lead nel marzo 2019 e si è poi trasferito nel ruolo di Cinematic Animation Lead nel febbraio 2021.

Qui sotto il tweet di Larian, tradotto:

“Siamo tristi di annunciare la scomparsa di Jim Southworth, il nostro cinematic animation lead.

Jim teneva molto alla sua squadra e i risultati si vedevano nel loro lavoro. Amava creare giochi e noi amavamo farli con lui. Mancherà a tutti noi.”

Qui sotto potete vedere il messaggio pubblicato sull’account X di Larian Studios. R.I.P Jim.

We are sad to announce the passing of Jim Southworth, our Cinematic Animation lead.

Jim cared deeply about his team, and the results shone through in their work. He loved making games, and we loved making them with him. We're all going to miss him.

— Larian Studios (@larianstudios) November 13, 2023