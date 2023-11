Medieval Dynasty: gli sviluppatori parlano dell’aggiornamento cooperativo

Lo sviluppatore Render Cube e l’editore Toplitz Productions hanno fatto uscire un nuovo video interno per l’attesa modalità di gioco cooperativa per Medieval Dynasty. Il video condivide maggiori dettagli sulle funzionalità dell’aggiornamento gratuito, che verrà lanciato giusto in tempo per le festività natalizie su STEAM il 7 dicembre, e per i giocatori console di ultima generazione (PS5 e Xbox Series X/S) e altre piattaforme PC nel primo/secondo trimestre del 2024.

Articoli Consigliati Jim Soutworth: morto il Cinematic Animation Lead di Baldur’s Gate 3 The Game Awards 2023: ecco le nomination

La nuova mappa cooperativa di Medieval Dynasty, The Oxbow, è uno dei più grandi aggiornamenti di contenuti aggiunti al gioco dal lancio e aggiunge anche nuovi personaggi enigmatici, nuove missioni e una modalità di personalizzazione del personaggio. Sia i giocatori cooperativi che quelli singoli di Medieval Dynasty possono partecipare a nuove missioni e incontrare gli abitanti della nuova terra.

Qui sotto potete vedere il nuovo video, che presenta maggiori dettagli con la modalità creazione del personaggio, la modalità cooperativa, le emote e la gestione delle rivalità d’amore. Per ulteriori dettagli sul gioco potete controllare le notizie sulla pagina Steam del gioco.