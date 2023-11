Avatar Frontiers of Pandora è entrato in fase Gold

Avatar: Frontiers of Pandora di Massive Entertainment è ufficialmente entrato in fase Gold. L’editore Ubisoft ha annunciato la notizia su Twitter, dando credito allo sviluppatore e ai suoi studi di co-sviluppo in tutto il mondo. Il titolo verrà lanciato il 7 dicembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Di recente, Massive Entertainment ha anche rivelato che la modalità cooperativa supporterà funzionalità drop-in/drop-out e la progressione condivisa, con i giocatori che manterranno i progressi del proprio personaggio.

Basato sulla serie di film di successo di James Cameron, il gioco vede i giocatori controllare un Na’vi cresciuto dalla RDA (la fazione malvagia degli umani che occupano il pianeta). Dopo essere stati lasciati in una struttura per 15 anni, si risvegliano e scoprono le loro radici, esplorando la frontiera occidentale di Pandora e guidando le sue tribù contro la RDA. A differenza di The Division di Tom Clancy, Avatar: Frontiers of Pandora è un titolo prima persona con ampie opzioni di mobilità, armi da fuoco e cavalcature come l’Ikran con cui volare. Di seguito una panoramica tramite la pagina PlayStation:

Avatar: Frontiers of Pandora è un gioco open world d’azione-avventura in prima persona ambientato nell’inedita frontiera occidentale di Pandora. Dopo il tuo rapimento e addestramento a opera della corporazione militare umana nota come RDA, hai dimenticato la tua origine na’vi e vissuto per servire la sua causa. Quindici anni più tardi hai riconquistato la tua libertà, ma la tua stessa casa ti risulta straniera. Scopri la tua eredità perduta e cosa significa essere na’vi e lotta al fianco degli altri clan per proteggere Pandora dall’RDA.

Avatar: Frontiers of Pandora verrà lanciato il 7 dicembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

We're extremely proud to share that #AvatarFrontiers has gone GOLD! We can't wait for you all to explore the incredible world of Pandora on December 7th.

A huge congratulations to lead studio @UbiMassive, and our codev studios around the world 👏👏 pic.twitter.com/rEGhUFTlMc

— Ubisoft (@Ubisoft) November 13, 2023