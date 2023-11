Honkai Star Rail: ecco il trailer di presentazione su Huohuo

Fresco della sua nomination come miglior gioco per dispositivi mobili ai Game Awards 2023, Honkai: Star Rail (date un’occhiata alla nostra Recensione qui) di miHoYo ha ricevuto un nuovo trailer. Il gioco ha superato i 20 milioni di download solo al day one. Inoltre, ricordiamo che il 15 novembre sarà rilasciata la versione 1.5 del gioco. Il video mette in mostra Huohuo, il prossimo personaggio a cinque stelle Abundance che è anche un giudice in formazione presso la Commissione dei Dieci Signori. Sebbene abbia il compito di dare la caccia ai fantasmi, sfortunatamente è troppo spaventata per affrontarli. Ciò porta a potenziare Guinaifen e sperare che si prenda cura di tutto. Quando non c’è nessun posto dove scappare, l’eliobo che ha nella coda prende il sopravvento. Di seguito una panoramica del trailer:

“Coda, coda! Aiuto… Aiutami!” “Non sono affari miei. Ehi! Cosa credi di fare, piccola frittura!? Sono l’unico che può sgridarla!”

Articoli Consigliati UFO Robot Goldrake – Il Banchetto dei Lupi è disponibile in digitale, versione fisica in arrivo il 30 novembre Grand Theft Auto 6 potrebbe avere un titolo differente, sarà Vice City 2?

Di seguito una panoramica del titolo:

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo space fantasy con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto. Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati nella storia di fantascienza spaziale. In combinazione con un sistema di combattimento a turni, grandi mappe con esplorazione di labirinti e trame coinvolgenti, insieme compongono una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze gratificanti che riecheggiano in tutto l’universo.

Honkai Star Rail è disponibile su PC tramite Epic Games Store, PlayStation 5 e dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.