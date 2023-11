UFO Robot Goldrake – Il Banchetto dei Lupi è disponibile in digitale, versione fisica in arrivo il 30 novembre

Microids è lieta di presentare il trailer di lancio del videogioco UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi (trovate qui la nostra Recensione). Il gioco è disponibile solo in digitale su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Le versioni fisiche per PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X|S saranno disponibili il 30 novembre 2023, mentre le versioni digitali per PlayStation 4 e Xbox One a breve. La versione per Nintendo Switch sarà invece disponibile nel 2024.

Esplora una nuova dimensione dove le iconiche bestie di Vega, come Dam Dam e Gorgon, prendono vita come mai prima d’ora. Immergiti in un universo ricco e variegato e cogli l’opportunità di approfondire la tua conoscenza delle numerose sfaccettature del gioco. Preparati a un viaggio epico in cui ogni minimo dettaglio è stato progettato per stupire ed evocare ricordi indimenticabili. Per offrire un’esperienza meravigliosa ai fan, il 30 novembre 2023 saranno disponibili anche una Collector’s e una Deluxe Edition di UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi. La Deluxe Edition includerà:

Articoli Consigliati Grand Theft Auto 6 potrebbe avere un titolo differente, sarà Vice City 2? Honkai Star Rail: ecco il trailer di presentazione su Huohuo

Il gioco

Una card lenticolare

Una Steelbook esclusiva

Un portachiavi

Un poster

La Collector’s Edition includerà:

Box da collezione

Una statua esclusiva di Goldrake

Bonus digitali

Il gioco

Una card lenticolare

Una Steelbook esclusiva

Un portachiavi

Set di 3 spille

4 litografie

Un biglietto d’oro

Un Artbook esclusivo

Un Poster

Di seguito una panoramica

UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi segue il primo arco narrativo della serie anime, dando ai giocatori la possibilità di rivisitare i momenti più iconici di questa epica avventura. I fan della serie saranno entusiasti di sapere che il gioco contiene i memorabili temi musicali dell’anime, riorchestrati per un’esperienza ancora più coinvolgente. Questi temi musicali sono stati una parte fondamentale del successo dell’anime e i giocatori potranno ora goderne in modo interattivo.

UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi sarà disponibile il 14 novembre 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. La versione per Nintendo Switch sarà disponibile nel 2024.