Mortal Kombat 1: disponibili la stagione 2 Season of the Blood Moon e Invasioni

La nuova stagione della modalità Invasioni di Mortal Kombat 1 (trovate qui la nostra Recensione) è disponibile. Il titolo Ha venduto quasi tre milioni di unità dal lancio e il primo personaggio DLC, Omni-Man di Invincible, è disponibile per i possessori della Premium Edition e dal 16 novembre per tutti gli altri. Season of the Blood Moon presenta Nitara da una linea temporale in cui Vaeternus regna supremo. Dopo aver appreso che la sua specie ha fallito in altre linee temporali, raduna le sue forze per un’invasione.

Disponibile fino all’11 dicembre, la Stagione 2 offre una nuova Mesa, Living Forest, da esplorare con nuovi puzzle, forzieri e skin per Raiden, Kitana, Geras e Sindel. Sono inoltre disponibili nuove tavolozze per Tanya, Geras, Havik, Reiko e Shang Tsung. Il viaggio stagionale culmina in una lotta contro il boss Nitara assetato di sangue. Anche la Fatality del Ringraziamento è attiva e coloro che hanno acquistato la Fatality di Halloween potranno ottenerla gratuitamente insieme alla prossima Fatality invernale. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Rispettando la visione di perfezione del Dio del fuoco Liu Kang, Mortal Kombat 1 presenta un universo familiare e allo stesso tempo radicalmente diverso. Le Invasioni sono una campagna per giocatore singolo con una varietà distinta di sfide. Con una meccanica RPG e di progressione inclusa e le azioni di kombattimento incredibili di MK1, le Invasioni ti garantiscono sfide pronfonde e coinvolgenti e un sacco di ricompense da riscuotere. I kameo migliorano sensibilmente ogni kombattimento, assistendo i compagni di squadra con mosse speciali, lanci e breaker difensivi.

Mortal Kombat 1 è disponibile per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.