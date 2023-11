Dragon Age Dreadwolf sarà lanciato nel 2024, rumor

Sono passati più di cinque anni da quando BioWare ha annunciato ufficialmente che stava lavorando al prossimo gioco di Dragon Age, e da allora, a parte le più minuscole anticipazioni e aggiornamenti, non abbiamo sentito molto del sequel. Naturalmente, le fughe di notizie hanno affermato che il 2024 potrebbe finalmente essere l’anno in cui uscirà Dragon Age: Dreadwolf, e anche un altro sviluppo recente sembra indicarlo.

Come notato dall’utente X @bogorad222, Dragon Age: Dreadwolf è menzionato sul profilo LinkedIn di Kevin Scott, un artista cinematografico senior presso Electronic Arts, e secondo tale profilo, il gioco uscirà nel 2024. Da quando è stato pubblicato il tweet ( che trovate qui sotto), sembra che Scott abbia aggiornato il suo profilo per rimuovere la menzione di una finestra di rilascio per il gioco di ruolo.

Ufficialmente, né Electronic Arts né BioWare hanno detto molto su quando Dragon Age: Dreadwolf verrà lanciato, anche se EA aveva precedentemente affermato che sarebbe avvenuto dopo la fine dell’anno fiscale in corso (che durerà fino al 31 marzo del prossimo anno). All’inizio di quest’anno, è stato anche affermato attraverso fughe di notizie che il gioco avrebbe avuto come obiettivo l’uscita nell’estate del 2024 “al più presto” e che potrebbe plausibilmente essere posticipato negli ultimi mesi dell’anno. A giugno, BioWare ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo di Dragon Age: Dreadwolf, confermando che il team stava continuando a “costruire, perfezionare e mettere a punto” il gioco di ruolo e che maggiori dettagli saranno condivisi “presto”. Potremmo vedere un vero e proprio trailer di presentazione ai The Game Awards il mese prossimo?

