ASUS: svelate le offerte per il Black Friday su Amazon

Dal 17 al 27 novembre, ogni appassionato di tecnologia e gaming troverà tantissimi prodotti in promozione, un’opportunità immancabile per un update del proprio PC o per completare o rinnovare il proprio setup!

Si inizia con le PERIFERICHE GAMING e ASUS offre davvero tante proposte interessanti tra cui scegliere, in particolare:

gli auricolari ROG Cetra True Wireles , per distinguersi ovunque con un look e un sound inconfondibilmente ROG, anche per gli amanti del total white

, per distinguersi ovunque con un look e un sound inconfondibilmente ROG, anche per gli amanti del total white I mouse ROG Harpe ACE AIM LAB Edition e ROG Spatha X , per soddisfare ogni esigenza o stile di gioco

e , per soddisfare ogni esigenza o stile di gioco la tastiera ROG AZOTH, un must per i gamer più evoluti alla ricerca di un prodotto da personalizzare.

Tra gli accessori tecnologici più funzionali ed interessanti si trovano i CASE PER SSD con i modelli TUF Gaming A1 e ROG Strix Arion, in grado di garantire entrambi un’archiviazione dei dati sicura e velocissima, ma ognuno con il proprio stile distintivo e il supporto per la scheda grafica ROG Herculx in grado di sorreggere il peso anche della scheda grafica più pesante. Le promozioni del Black Friday rappresentano il momento ideale per creare una nuova build a partire da un nuovo CHASSIS. ASUS propone quindi l’elegante ASUS Prime AP201 nella versione Mesh, compatto ma sorprendente nello spazio offerto e nelle prestazioni, l’efficacissimo case dual chamber TUF GAMING GT502, che offre una sorprendete vista dei componenti grazie ai pannelli in vetro temperato, e l’esclusivo quanto imponente ROG HYPERION GR701.

Decisamente interessante anche il drappello delle SCHEDE VIDEO in promozione, con diversi modelli che spaziano tra le generazioni precedenti e attualissime, tra cui spiccano la:

ASUS DUAL-RTX4060TI-O16G (OC Edition)

ASUS DUAL-RTX3050-O8G-V2 (OC Edition)

Numerosissime anche le SCHEDE MADRI in offerta. Qui ASUS scende in campo con tutte la serie, per accontentare davvero tutti gli amanti del PC fai-da-te o chi è alla ricerca di una buona occasione per un valido upgrade:

serie ASUS Prime tra cui la Prime B760M-K D4

tra cui la serie ASUS TUF Gaming come le TUF Gaming B650M-PLUS e TUF Gaming Z790-PLUS WIFI D4

serie ROG tra cui la ROG Strix Z790-F Gaming WIFI

Lato networking, ASUS arriva in aiuto di tutti coloro che ricercano le migliori soluzioni per connessioni stabili, sicure e velocissime. Anche qui l’offerta di ASUS è davvero ampia e spazia dai router quali l’ASUS RT-AX57 e ASUS DSL-AX82U ai sistemi Mesh come ZenWiFi XD5 White (3 nodi), fino ai prodotti dal taglio più squisitamente gaming, come il TUF Gaming AX3000 v2 e il ROG Rapture GT6 White, fornendo su tutti i fronti opzioni in grado di soddisfare le attese e le esigenze di tutti.

Immancabili anche le promozioni sui MONITOR, con una ricca selezione di opzioni: