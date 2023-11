Ark Survival Ascended è stato rimandato per Xbox Series X/S

Studio Wildcard ha annunciato un ritardo per Ark: Survival Ascended su Xbox Series X/S e Windows Store a un giorno dall’uscita. Lo sviluppatore ha rivelato che il titolo di sopravvivenza sta “ancora attraversando” il processo di certificazione e quindi mancherà la data di lancio. Anche se l’arrivo è previsto per la fine di questa settimana, un “momento più preciso” sarà fornito non appena disponibile.

I ritardi forse non sorprendono i fan: Ark: Survival Ascended era stato precedentemente fissato per agosto, prima di essere posticipato a ottobre. La versione per PC ha raggiunto l’Accesso Anticipato su Steam il mese scorso, mentre le versioni per Xbox Series X/S e PS5 hanno subito ritardi. Non si sa come quest’ultimo ritardo influenzerà la versione PS5, che dovrebbe essere lanciata a fine novembre.

In ogni caso, entrambe le versioni per console dovrebbero supportare il gioco multipiattaforma e disporre di nuovi server con tariffe potenziate per PvP, PvE e Piccole Tribù. Le tariffe si sincronizzeranno entro la metà di dicembre e il prossimo mese segnerà anche il periodo in cui Scorched Earth sarà aggiunto a Survival Ascended, anche se i piani potrebbero sempre cambiare. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi giorni.