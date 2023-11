Inside Out 2: ecco il trailer del nuovo film Pixar

Pixar e Disney torneranno nel mondo di Inside Out per un nuovo film che uscirà nelle sale la prossima estate. Inside Out 2 è un sequel del pluripremiato film Pixar del 2015, che fa il suo debutto nove anni dopo l’originale. La scorsa settimana, il primo trailer dell’attesissimo sequel della Pixar ha fatto il suo debutto online e da allora ha battuto un enorme record per The Walt Disney Company. Il trailer ha collezionato ben 157 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, battendo il record stabilito da Frozen 2. Pete Docter, regista del primo Inside Out, ha dichiarato:

Siamo entusiasti che così tante persone si siano sintonizzate per dare un’occhiata al nuovo trailer di Inside Out 2. Quando è uscito il primo film, sapevamo che raccontando una storia in cui potevamo vedere le nostre emozioni – quelle piccole voci dentro la tua testa – ci sarebbe stato molto di più da esplorare di quanto avremmo potuto inserire in un solo film”.

Docter ha continuato dicendo che la regista Kelsey Mann e il resto del team hanno fatto un ottimo lavoro con Inside Out 2, espandendo il mondo e introducendo le nuove emozioni che non vedono l’ora che il pubblico conosca. “Non potremmo essere più grati di vedere il tipo di risposta che il trailer ha ricevuto finora”, ha aggiunto. “Grazie a tutti coloro che l’hanno visto, non vediamo l’ora che tutti vedano il film quando arriverà nelle sale la prossima estate”. Inside Out 2 segue ancora una volta Riley e le sue emozioni. Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto sono ancora tutti vivi nella sua testa, ma quando Riley diventa un’adolescente alcune nuove emozioni iniziano a unirsi alla festa. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Inside Out 2 di Disney e Pixar ritorna nella mente dell’adesso adolescente Riley proprio mentre il quartier generale sta subendo un’improvvisa demolizione per fare spazio a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che ormai da tempo gestiscono un’operazione di successo a detta di tutti, non sono sicuri di come sentirsi quando l’Ansia si presenta. E sembra che non sia sola. Maya Hawke presta la sua voce ad Ansia, insieme ad Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith nel ruolo di Tristezza, Lewis Black nel ruolo di Rabbia, Tony Hale nel ruolo di Paura e Liza Lapira nel ruolo di Disgusto. Diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, Inside Out 2 uscirà solo nelle sale il 14 giugno 2024. Intanto ecco qui il trailer: