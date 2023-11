Hogwarts Legacy disponibile ora anche su Switch

Warner Bros Games ha annunciato oggi che Hogwarts Legacy, il GDR open-world ambientato nel Mondo Magico, è ufficialmente disponibile su tutte le piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC attraverso Steam ed Epic Games Store, e da oggi anche su Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione ufficiale del gioco:

Articoli Consigliati Dragon’s Dogma II: la classificazione potrebbe suggerire un’uscita non lontana Lucca Comics & Games Speciale: 5 Trend imperdibili sul Gaming, di Hearts & Science

Hogwarts Legacy invita i giocatori a tuffarsi in un viaggio epico nei panni di uno studente o una studentessa del quinto anno di Hogwarts, che ha la rara abilità di attingere a un’antica, potente magia. Con l’aiuto di un Manuale per Maghi e l’istruzione impagabile ricevuta da professori e altri personaggi, i fan scopriranno una trama avvincente piena di misteri e sfide mozzafiato. Sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy offre una storia originale che mette i giocatori al centro della loro personale avventura nel mondo magico.

Pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games e sviluppato da Avalanche Software, Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo immersivo d’azione open world ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano al quinto anno e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.

Hogwarts Legacy è stato pubblicato il 10 febbraio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, il 5 maggio 2023 su PlayStation 4 e Xbox One, e da oggi 14 novembre è disponibile anche su Nintendo Switch. Qui sotto il trailer di lancio, mentre a questo linke il filmato Magic Awaits pubblicato pochi giorni fa.