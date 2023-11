Dragon’s Dogma II: la classificazione potrebbe suggerire un’uscita non lontana

Dragon’s Dogma II di Capcom è stato recentemente classificato in Arabia Saudita, il che potrebbe suggerire che la data di uscita del secondo episodio della serie ruolistica potrebbe non essere troppo lontana.

Ufficialmente, il publisher giapponese non ha ancora detto quando Dragon’s Dogma 2 uscirà. Però, le recenti hand-on delle demo in occasione di eventi come il Tokyo Game Show fanno intendere che il gioco è in uno stato di sviluppo abbastanza avanzato.

Capcom ha anche pubblicato di recente una Q&A per gli investitori in inglese, in cui si afferma che un titolo “non rivelato” sarà pubblicato entro la fine dell’anno fiscale, che terminerà a marzo 2024. Inizialmente la frase era stata tradotta dalla Q&A giapponese come “unannounced”, suggerendo un titolo non ancora rivelato, ma l’ufficialità in lingua inglese potrebbe riguardare Dragon’s Dogma 2, che al momento è l’unico titolo di un certo rilievo annunciato da Capcom. In ogni caso, rimaniamo in attesa dell’ufficialità della data da parte di Capcom.

Dragon’s Dogma II è stato annunciato a giugno dell’anno scorso durante una diretta streaming per celebrare il decimo anniversario del primo epsiodio.

Qui sotto potete vedere il tweet che mostra l’immagine della classificazione dell’Arabia Saudita 18+ da parte dell’account VGAR_SA.