Destiny 2: trailer della Stagione dei Desideri, che arriverà a fine novembre

In giornata, Bungie ha pubblicato il trailer di anteprima della prossima season di Destiny 2, la Stagione dei Desideri. La scorsa settimana, i giocatori hanno risolto l’ultimo enigma del Motore dell’Imbaru, una serie di prove ideata dalla Megera Regina Savathûn, rivelando un uovo nascosto dell’Ahamkara Riven, un drago dei desideri. Nella Stagione dei Desideri, in arrivo il 28 novembre, i guardiani faranno ritorno alla Città Sognante, dove scopriranno nuove attività, nuovo equipaggiamento e segreti a lungo dimenticati.



La Stagione dei Desideri sarà l’ultima stagione di Destiny 2 prima del lancio dell’espansione La Forma Ultima (prevista per il 27 febbraio 2024, qui la nostra anteprima), che introdurrà un nuovo sistema a episodi. Ne La Forma Ultima, i guardiani affronteranno il Testimone, e vivranno l’epica conclusione della saga di Luce e Oscurità.

Qui sotto il trailer d’anteprima.