Indie World: recap dell’evento Nintendo

Come da programma, oggi 14 novembre alle ore 18:00, si è tenuto il nuovo Indie World, evento targato Nintendo in cui vengono mostrati i giochi dei team indipendenti in arrivo su Switch. La presentazione si è aperta con l’annuncio che Shantae Advance: Risky Revolution, il seguito diretto dello Shantae originale atteso da più di 20 anni, sarà disponibile su Nintendo Switch nel 2024. Nel corso della diretta è stato inoltre rivelato che Outer Wilds: Archaeologist Edition, che include la premiata avventura open world Outer Wilds e la sua espansione, Echoes of the Eye, atterrerà su Nintendo Switch il 7 dicembre.

Vediamo dunque in questi venti minuti tutto quello che è stato mostrato:

Shantae Advance: Risky Revolution – di WayForward – in arrivo nel 2024.

L’avventura perduta di Shantae, Shantae Advance: Risky Revolution, torna in sviluppo dopo 20 anni e arriva su Nintendo Switch! Unisciti a Shantae per ribaltare le sorti del nefasto pirata Risky Boots, riorganizzando il paesaggio e passando da un livello all’altro, per poi fare a botte e ballare la danza del ventre attraverso terre strapazzate, città fuori posto, cripte piene di mostri e labirinti scoraggianti. In più: modalità versus per 4 giocatori!

Core Keeper – di Fireshine Games e PugStorm – uscita estate 2024

Attirati da una misteriosa reliquia, siete un esploratore trasportato in un’antica caverna ricca di creature, risorse e gingilli. Spetta a voi scoprire i misteri di questo strano mondo e potenziare il Nucleo per sfuggire ai pericoli del sottosuolo.

On Your Tale – di Memorable Games e Humble Games – uscita 2024, con esclusiva a tempo per console. Presente anche il team italiano Memorable Games, che hanno parlato delle ispirazioni per creare il gioco, a partire dall’ambientazione marina tipica di un posto per le vacanze.

Intraprendete un’intrigante fuga che non dimenticherete mai in On Your Tail, un’avvenutura/life simulator in 3D incentrata su una storia misteriosa, sul relax, sull’investigazione e sul saper giocare bene le proprie carte. Ambientato nell’affascinante Borgo Marina, On Your Tail segue le avventure dell’aspirante detective Diana alla ricerca della vacanza estiva perfetta.

Howl – di Mi’pu’mi Games e Astragon Entertainment – disponibile oggi stesso, con demo

Howl è un racconto folcloristico tattico a turni ambientato in epoca medievale. Una sinistra “peste ululante” ha devastato la terra, trasformando tutti coloro che la sentono in bestie feroci. Voi interpretate un’eroina sorda che si tuffa nel pericolo alla ricerca di una cura. Pianificate fino a sei passi in anticipo per superare i vostri avversari, creature lupesche piene di fame e rabbia. Nell’ombra si nascondono vari tipi di demoni, ognuno dei quali possiede livelli particolari di vitalità e abilità diverse. È quindi necessario valutare attentamente quale strategia li metterà in ginocchio e pianificare l’attacco facendo affidamento sul proprio ingegno e su una serie di abilità diverse.

The Star Named EOS – Silver Lining Studio e PLAYISM – uscita primavera 2024

Immergetevi in The Star Named EOS, un gioco d’avventura in prima persona che parla di fotografia e dei modi in cui possiamo catturare i momenti fugaci che danno forma alla nostra vita. Gioca nei panni di Dei, un giovane fotografo che segue le orme di sua madre. Esplorate un mondo bellissimo, trovate e raccogliete oggetti pieni di ricordi e aiutate Dei a scoprire la verità dietro l’assenza di sua madre.

Nei panni del giocatore, ricreerete scene di ricordi nostalgici e scatterete fotografie, svelando il mistero che avvolge la famiglia del protagonista e ritrovando un amore rimasto a lungo irrealizzato.

Backpack Hero – di Jaspel e Different Tales – Disponibile da oggi

Padroneggia il tuo zaino in Backpack Hero! Raccogli oggetti straordinari con poteri e abilità incredibili e organizza il tuo zaino per liberare il loro vero potere. Esplora il Dungeon, combatti i nemici in battaglie a turni, incontra mercanti e artigiani e altri alleati. Impersonate uno dei cinque eroi dello zaino con poteri, meccaniche e oggetti unici. Ricostruisci il tuo piccolo villaggio: restaura, espandi e decora la collina di Haversack – aiuta la tua comunità e loro saranno felici di aiutarti!

Blade Chimera – di Team Ladybug/WSS playground e PLAYISM – primavera 2024, esclusiva console temporanea

Nell’anno 20XX, le città furono improvvisamente invase da demoni sotto forma di mostri e spiriti che apparvero all’improvviso in città, scatenando una vera e propria guerra dei demoni.

Ancora oggi, più di 30 anni dopo, i demoni vagano per le strade e danneggiano gli umani ovunque vadano.

In questo gioco d’azione in 2D, ricco di esplorazione, usate la vostra spada demoniaca per interferire con il passato, creare piattaforme e proteggervi dai pericoli per esplorare un mondo distopico e cyberpunk, rappresentato con una splendida animazione in pixel art.

A Higland Song – di inkle – uscita 5 dicembre

Correte, arrampicatevi e fatevi strada tra i sentieri tortuosi delle Highlands scozzesi in questo platform narrativo dai creatori di Heaven’s Vault e 80 Days. Con la musica di importanti gruppi folk scozzesi e una narrazione adattiva che si costruisce intorno alle vostre scelte, scoprite la bellezza e il pericolo della remota natura selvaggia in questa avventura altamente rigiocabile. Colonna sonora di Talisk.

Moonstone Island – di Studio Supersoft e Raw Fury – uscita primavera 2024, esclusiva console temporanea

Esplora 100 isole nel cielo, raccogli gli Spiriti nei combattimenti con le carte e costruisci una casa accogliente mentre lavori per diventare il più grande alchimista del mondo sulla Moonstone Island!

Death Trick Double Blind – di Misty Mountani Studio Neon Doctrine – uscita 2024, demo da oggi, esclusiva console a tempo

In questa visual novel investigativa non lineare, la star del circo itinerante di Morgan, la maga Hattie, è scomparsa. I membri di un’improbabile coppia di detective, un’altra maga e un investigatore privato che ha perso la memoria, indagano sul caso in maniera alternata, usando ciascuno la sua prospettiva e le sue informazioni. Con un numero di azioni limitato a loro disposizione, i giocatori devono decidere attentamente quali piste seguire, scovando le contraddizioni nelle prove che raccolgono. Death Trick: Double Blind arriverà su Nintendo Switch nel 2024. Una demo gratuita sarà disponibile nel Nintendo eShop a partire da oggi.

Outerwilds Archeologist Edition – di Mobius Digital e Annapurna Interactive – uscita 7 dicembre, pre-ordini da oggi sull’eshop, versione fisica nel 2024

Benvenuti nello Space Program!

Sei la nuova recluta di Outer Wilds Ventures, un programma spaziale nascente alla ricerca di risposte in uno strano sistema solare in continua evoluzione.

Prendete la vostra attrezzatura da escursionismo intergalattico!

Allacciate le scarpe da trekking, controllate i livelli di ossigeno e preparatevi ad avventurarvi nello spazio. Utilizzate una serie di gadget unici per sondare l’ambiente circostante, rintracciare segnali misteriosi, decifrare antiche scritte aliene e arrostire il marshmallow perfetto.

Carrellata finale con altri giochi in arrivo su Switch: Planet of Lana (primavera 2024), Enjoy the Diner (da oggi) Heavenly Bodies (febbraio 2024), The Gecko Gods (primavera 2024), Urban Myth Dissolution Center (2024)

E poi Passpourt 2: The Lost Artist – disponibile da oggi

Intraprendete la vostra avventura di artisti in difficoltà. Disegnate e vendete opere d’arte a critici sfacciati per recuperare la vostra carriera artistica perduta. Esplora la città di Phénix, affamata d’arte, e dimostra loro che sei un vero artista!

Eplora e interagisci con il mondo toccando lo schermo.

Disegna la tua arte con il touch screen o con la penna di Switch, sbloccando strumenti più sofisticati lungo il percorso.

Vendi le tue opere sono esposte per strada agli abitanti della città o nel tuo studio.

Ricevi commissioni dagli abitanti di Phénix!

e Braid Anniversary Edition – dal 2024

Viaggia in una serie di mondi in cui il tempo si comporta in modo strano e risolvi gli enigmi per salvare una principessa rapita. Braid: Anniversary Edition è una rimasterizzazione del gioco classico con grafica, audio e commenti degli sviluppatori aggiornati.

Potete vedere l’Indie World intero, con sottotitoli in italiano, qui sotto