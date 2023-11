F1 23: piloti, atleti e celebrità in pista nel gioco per il pre-party in livestream da Las Vegas

Electronic Arts ha annunciato uno speciale evento kick-off presso l’HyperX Arena di Las Vegas, punto di riferimento per gli esports e l’intrattenimento live, per celebrare il weekend in arrivo del FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023. L’evento vede la partecipazione di personalità di spicco appartenenti al mondo dello sport, del gaming e dell’intrattenimento, che gareggiano sotto lo stesso tetto.

Trasmesso sul canale ufficiale YouTube della Formula 1 il 15 novembre 22:00 qui in Italia, l’evento vedrà come conduttori la corrispondente per l’intrattenimento e nominata agli Emmy Sibley Scoles, e la stimata giornalista sportiva e presentatrice televisiva Michelle Beadle, oltre al famoso commentatore di esports THOMB. L’evento vanterà un’entusiasmante line-up di talent, tra cui il pilota della Scuderia Ferrari e ambassador di EA SPORTS Charles Leclerc e la pilota di motorsport britannica Jamie Chadwick. Il pool di talent si estende oltre le corse con le star della NFL Maxx Crosby (Las Vegas Raiders) e Cam Jordan (New Orleans Saints) e l’ex campione di pesi leggeri e pesi massimi UFC Daniel Cormier. Completano il roster le star del gaming e dello showbiz Ash Vandelay, YungFilly, Durk Chocolate, Terroriser e Alanah Pearce.

Articoli Consigliati Indie World: recap dell’evento Nintendo Persona 5 Tactica Recensione: il mondo ha ancora bisogno dei Ladri Fantasma?

Per farvi entrare nello spirito di Las Vegas, Charles Leclerc ha preparato una speciale guida per aiutare i fan a percorrere i 6,201 km del tracciato prima dell’inaugurale FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023. I giocatori possono guardare Leclerc mentre affronta questo emozionante circuito cittadino in-game, sfoggiando la livrea della Ferrari Golden Era, presentata recentemente, e scoprire di più su ciò che rende unico il Gran Premio di Las Vegas nel trailer qui sotto in fondo alla notizia. Inoltre, questo weekend, EA SPORTS apre a tutti il fantastico mondo di F1 23. Dal 16 al 20 novembre, i giocatori di tutto il mondo potranno sperimentare il Las Vegas Grand Prix Circuit e giocare a F1 23 gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam). Per un elenco completo di tutte le attività e le iniziative che si svolgeranno a Las Vegas e dintorni su F1 23, potete cliccate qui.